Ogres bibliotēkas pārstāvji piedalīsies izstādes "Latviešu grāmatai 500" atklāšanā Eiropas Parlamentā

Izstādi atklās EP viceprezidente Sabīne Ferheiena, EP deputāte Sandra Kalniete un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktore Dagnija Baltiņa. Ekspozīcija būs apskatāma parlamenta kārtējās plenārsesijas laikā.
Izstāde veltīta latviešu grāmatas 500 gadu jubilejai. Pirmais iespieddarbs latviešu valodā tapa 1525. gadā – reformācijas laikā, kad, pateicoties Mārtiņa Lutera mācības atbalstītājiem Rīgā, latviski tika iespiesti Livonijai paredzētie luterāņu teksti. Šīs jubilejas zīmē LNB rīko pasākumu sēriju, kas izceļ nozīmīgākos procesus latviešu valodā rakstītā un iespiestā vārda izplatībā. Izstāde Eiropas Parlamentā ir daļa no šī pasākumu cikla.
Ogres pārstāvju dalība atklāšanā apliecina novadu bibliotēku nozīmi latviešu grāmatas un lasīšanas tradīcijas saglabāšanā – tieši vietējās bibliotēkas ikdienā nodrošina, ka latviešu vārds sasniedz lasītājus visā Latvijā.