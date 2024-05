Ogres Centra pamatskola – starp skolām ar lielāko klašu skaitu “Čē čē čempionāta” finālā “Tele2”

Eiropas lielākajā skolu klašu saliedēšanas festivāla “Čē čē čempionāts” finālā, kas no 16. līdz 18. maijam notiks Bauskā, ir iekļuvušas 480 klases no visas Latvijas – visvairāk no Siguldas Valsts ģimnāzijas (14 klases), Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (12 klases), Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas (12 klases), Bauskas Valsts ģimnāzijas (11 klases) un Ogres Centra pamatskolas (10 klases).