“Šīs apdzīvotās vietas, Ogres, pirmssākumi saistāmi ar Ķentes pilskalnu, tāpēc arī izstādē kā pirmie apskatāmi materiāli par Ķentes pilskalnu. Seko dažādas fotogrāfijas ar Ogres upes ainavām, jo pirmo reizi rakstos Ogre kā upe minēta Indriķa hronikā. Tur stāstīts, ka 1206. gadā lībieši esot sūtījuši savus sūtņus pie Polockas kņaza Vladimira, lai sūdzētos par vācu krustnešu nodarīto postu un lūgtu to palīgā. Kņazs aicinājis bīskapu Albertu uz sarunām. Sarunu vieta bija nolikta pie Ogres upes. Iespējams, ka tikšanās bija nolikta tagadējās Ogres pilsētas vietā, jo tajā ir sens pilskalns – Zilais kalns,” par Ogres vēstures senākajām lappusēm zina stāstīt L.Dzelme.
Izstādē apskatāmi Ogres Vēstures un mākslas muzeja fotomateriāli – dažādas melnbaltas fotogrāfijas ar Ogres ainavām, kā arī materiāli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Ogres Centrālās bibliotēkas krājuma – grāmatas par Ogres vēsturi, cilvēkiem, kultūrvēsturiskām vietām un ēkām, skolām, pagājušā gadsimta 30.gadu afišas un, iespējams, vienīgā Ogres pilsētas pagājušā gadsimta 30.gadu ģeogrāfiskā karte – Ogres plāns un tūristu maršruti.
Izstāde apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas ātrijā līdz pat 28. februārim bibliotēkas darba laikā – darba dienās no pulksten 11.00 līdz 19.00.
Faktu spēle “Vai tas var būt?”
Turklāt februārī ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties OCB izveidotajā faktu spēlē “Vai tas var būt?”. Spēlē var piedalīties, apskatot izstādi klātienē vai virtuāli, atzīmēt pareizās atbildes un iegūt balvu.
Lai piedalītos spēlē klātienē, ir jādodas uz OCB, info centrā jāsaņem faktu spēle un jādodas aplūkot novadpētniecības izstāde. Jāizlasa fakti saņemtajā faktu lapā un, izpētot izstādes materiālus, jāpārliecinās un jāatzīmē, vai tie ir patiesi vai nepatiesi. Aizpildītā faktu lapa jānodod info centrā. Faktu lasīšanai ir nepieciešams mobilais telefons ar lukturīti.
Tos, kuriem nav iespējas apmeklēt OCB, spēlē var piedalīties tiešsaistē. Tādā gadījumā spēlei jāpiesakās, rakstot uz e-pastu vai WhatsApp uz numuru 28618558. Tiks saņemta faktu spēle e-pastā, tā jālejupielādē savā viedierīcē un virtuāli jāaplūko minētā novadpētniecības izstāde https://ieej.lv/ZGoUT, faktu lapā jāatzīmē, vai fakts ir patiess vai nepatiess, jāsaglabā dokuments un, norādot savu vārdu un uzvārdu, atbildes jāsūta bibliotēkai uz e-pastu vai WhatsApp numuru 28618558.
Marta sākumā starp visiem pareizo atbilžu autoriem tiks izlozēti trīs, kuri saņems OCB sarūpētas pārsteiguma balviņas.
Bibliotēkas kolektīvs aicina apmeklēt izstādi, piedalīties faktu spēlē un vēl aizraujošu, interesantu un jaunām vēstures zināšanām piepildītu Ogres dzimšanas dienas mēnesis!
