Ceturtdiena, 09.10.2025 21:09
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:09
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 5. augusts, 2021 08:44

Ogres Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām

Ogres Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām
Ceturtdiena, 5. augusts, 2021 08:44

Ogres Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām

Ogres Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem kanisterapijas nodarbībām „Ķepa uz grāmatas”, kas norosināsies šī gada augustā.


Kanisterapijas nodarbības tiks īstenotas kopā ar kanisterapijas asistenti Solvitu Dreimani un sunīti Deiziju.


Nodarbības norisināsies šī gada augustā. Pavisam tiks īstenotas 10 nodarbības, no kurām 5 būs bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem un 5 – bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Uz kanisterapijas nodarbībām Īpaši aicināti bērni, kuriem nepieciešams uzlabot lasīšanas iemaņas, klausīšanās prasmi, veicināt interesi par grāmatām un lasīšanu. 

Bērnus aicinām pieteikt, zvanot vai rakstot WhatsApp uz numuru 28618558 līdz 6. augustam!

Nodarbības ir bez maksas!


Kanisterapijas nodarbības tiek īstenotas Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādātā un Ogres novada pašvaldības apstiprinātā projekta “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem” aktivitātes “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildu aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” ietvaros.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?