"Drosme rakstīt. Drosme būt" - tāda ir pasākuma devīze, un jaunās autores šo tikšanos iecerējušas kā sarunu ar saviem lasītājiem. Tā būs saruna par drosmi saukt sevi par grāmatas autori, par drosmi atklāt un atklāties, par drosmi būt pašai. Inga Grencberga un Helēna Ora ir sabiedrībā zināmas personības, par kurām ikvienam ir savs viedoklis, taču nu abas jaunās sievietes vēlas runāt un stāstīt pašas, kā arī uzklausīt lasītāju jautājumus un sajūtas.
Gaidām visus interesentus 17. septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā. Pasākuma sākums - pulksten 18.00, iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama.
Ieeja pasākumā par brīvu.Ieeja pasākumā ar vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanu apliecinošu sertifikātu. Pasākumā filmēs un fotografēs.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre