Pirmdiena, 30. augusts, 2021 09:00

Ogres Centrālā bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieci Laimu Kotu


Ogres Centrālā bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieci Laimu Kotu


Ogres Centrālā bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieci Laimu Kotu



Ogres Centrālā bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieci Laimu Kotu un grāmatas "Cilvēks ar zilo putnu" atvēršanas svētkiem.Tikšanās notiks Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē šā gada 3. septembrī pulksten 17.00. Ieeja pasākumā par brīvu.

Informācija pasākuma apmeklētājiem:
Tikšanās notiks, ievērojot valstī spēkā esošos noteikumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. Pasākumu varēs apmeklēt cilvēki, kuri:
- ir vakcinējušies pret Covid-19;
- ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;
- pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs;
- pēdējo 6 stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro antigēna testu un tas ir negatīvs.

