Ogres Centrālā bibliotēka aicina uz Vilhelma Purvīša jubilejai veltītas izstādes atklāšanu

Martā, mākslinieka Vilhelma Purvīša 150 gadu jubilejas mēnesī, vairāki jubilejai veltīti pasākumi noris arī Ogres Centrālajā bibliotēkā. 25. martā pulksten 18.00 sadarbībā ar Ikšķiles mākslas studiju “Rasas krāsas” tiks atklāts vēl nebijis multimediāls projekts.

Mākslas studijas “Rasas krāsas” pedagogi jau 12 gadus saviem audzēkņiem aktualizē Latvijas un pasaules kultūras mantojuma nozīmīgumu. Šajā pavasarī ieguldītais darbs rezultējies aizraujošā projektā – jauno mākslinieku satikšanās mirklī ar leģendāro latviešu gleznotāju Vilhelmu Purvīti. Lai tāda satikšanās būtu veiksmīga, mākslas studijas pedagogi divus mēnešus kārtu pa kārtai atklājuši impresionisma mākslas būtību, iepazīstinājuši topošos māksliniekus ar attiecīgā laikmeta un mākslas stila reprodukcijām un arī paša V. Purvīša daiļradi un tā īpatnībām.


Ogres Centrālajā bibliotēkā paredzētajā izstādē būs apskatāmi gandrīz 70 mākslas studijas “Rasas krāsas” Vizuālās mākslas, Modes mākslas un Amatu skolas audzēkņu darbi – 21. gadsimta jaunās paaudzes iespaidi un redzējums par V. Purvīša atstāto mantojumu. Jauno mākslinieku darbi atskaņosies vienā no V. Purvīša leģendārākajiem darbiem – eļļas gleznā “Pavasara ūdeņi. Maestoso”, kuras tapšana datēta ap 1910. gadu. Vairāk nekā 100 gadu atšķirība nav traucējusi mākslas studijas audzēkņiem iedvesmoties un piešķirt darbiem savu īpašo redzējumu, sajūtu, kas spoguļosies V. Purvīša “Pavasara ūdeņos”.


Vilhelms Purvītis “Rasas krāsās” spoguļosies Ogres Centrālās bibliotēkas 2. stāvā, taču arī 1. stāva ātrijs no 25. marta ietērpsies pavasarīgās krāsās. Līdz pat 31. maijam bibliotēkas apmeklētājus un viesus priecēs mākslas studijas “Rasas krāsas” pedagogu Laumas Palmbahas un DionīsijaMiončinska izstāde “Sākam ar saknēm”. Aicinām visus interesentus!


Par atbalstu izstādes tapšanā Ogres Centrālās bibliotēkas un mākslas studijas “Rasas krāsas” vārdā sakām paldies Ogres novada pašvaldībai, Latvijas Nacionālās mākslas muzeja direktorei Mārai Lācei un muzeja kolektīvam. Par finansiālo atbalstu paldies Jānim Kravalim un kompānijai “Tel Com”, Antai Kandei ar ģimeni un kompānijai “Katehaa”, Mārtiņam Rozentālam un tipogrāfijai“Masterprint”, kā arī “Rasas krāsu” Vizuāli plastiskās mākslas programmu apguves dalībniekiem un viņu vecākiem gan Ikšķilē, gan Ogrē.


Lai mākslinieciskiem iespaidiem bagāts pavasaris!


Informāciju sagatavoja māksliniece, mākslas pedagoģe Lauma Palmbaha un Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Aija Bremšmite

