Ogres Centrālā bibliotēka iesaistās starptautiskā sadarbības projektā par agrīnās lasītprasmes veicināšanu

Ogres Centrālā bibliotēka iesaistās starptautiskā sadarbības projektā par agrīnās lasītprasmes veicināšanu
Foto: Ogres novads
No 5. līdz 9. janvārim Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāvji piedalījās Nordplus programmas Junior apakšprogrammas projekta “Bērnudārza un bibliotēkas sadarbība lasītprasmes attīstīšanā” (Kindergarten-Library Cooperation in Developing Literacy Skills) sanāksmē Lietuvā, kur pulcējās publisko bibliotēku un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Grenlandes.

Projekta partneru tikšanās bija nozīmīgs soli starptautiskās sadarbības stiprināšanā un pieteikuma izstrādē esošajam projektam par publisko bibliotēku un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību agrīnās lasītprasmes attīstīšanai. Sanāksme norisinājās Lietuvā, Šauļu pirmsskolas izglītības iestādē "Saldūvė".

Vizītes laikā partneri dalījās pieredzē, pārrunāja aktuālo situāciju bērnu agrīnās lasīšanas, valodas, stāstīšanas un rakstīšanas prasmju veicināšanā, diskutēja par izaicinājumiem un vajadzībām mūsdienu izglītības kontekstā. Liela uzmanība tika pievērsta sadarbības iespējām publiskajām bibliotēkām un pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimeņu iesaistei, iekļaujošas izglītības principiem un atbalstam bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām.

Tikšanās laikā notika praktiskas darbnīcas, diskusijas, tika apmeklēta Šauļu novada Povilas Višinska publiskā bibliotēka, kur sadarbības partneri apskatīja bibliotēkas telpas, kā arī uzzināja par piedāvātajām izglītojošajām aktivitātēm bērniem.

Viens no būtiskākajiem partneru tikšanās mērķiem bija plānot un strādāt pie projekta nākamā perioda mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm, kā arī starptautiskajām iniciatīvām un partneru atbildībām. Tika sagatavots Nordplus programmas projekta pieteikums, kas paredzams, ļaus turpināt jēgpilnu sadarbību un īstenot agrīnās lasītprasmes veicināšanas aktivitātes nākamos divus gadus. Paredzams, ka izstrādātais projekts pavērs jaunas iespējas bagātināt bērnu izglītības procesu, stiprināt agrīno lasītprasmi, rosināt mīlestību pret grāmatu no agras bērnības un veidot ilgtspējīgas sadarbības saites starp izglītības un kultūras iestādēm un vecākiem.

Sanāksme tika īstenota Nordplus programmas Junior apakšprogrammas sagatavošanās vizītes ietvaros (projekts Nr. NPJR-2025- Autumn/10053, Kindergarten-Library Cooperation in Developing Literacy Skills).

