Trešdiena, 25. marts, 2026 19:09

Ogres Centrālā bibliotēkā notiks Arno Jundzes grāmatas "Kārļa grāmata" atvēršanas svētki

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
28. martā plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) notiks Arno Jundzes jaunākās grāmatas "Kārļa grāmata" atvēršanas svētki, informē OCB.

Kā stāsta grāmatas autors rakstnieks Arno Jundze, “Kārļa grāmata” savā ziņā ir goda parāds, kas beidzot Kārlim Veidenbaumam ir atdots, jo būtu netaisni neizstāstīt par cilvēku, kurš mums, lasītājiem, iedeva Eduardu Veidenbaumu un bez kura klusajiem, nesavtīgajiem darbiem, visticamāk, mēs par tādu Eduardu Veidenbaumu diezin vai vispār šodien ko zinātu.

Arno Jundzes jaunākās grāmatas “Kārļa grāmata” atvēršanas svētki notiks 28. martā plkst. 13.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Jauniešu lasītavā, Ogrē, Brīvības ielā 35.

Ieeja pasākumā ir bez maksas. Aicināti visi interesenti!

