Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 10:30

Ogres Centrālā bibliotēka piedalās labdarības akcijā SHOE BOX 2021
Ogres Centrālā bibliotēka piedalās labdarības akcijā SHOE BOX 2021

Arī šogad, jau astoto gadu pēc kārtas, Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki atsaukušies Ogres novada Sociāla dienesta un Lienes Vaskānes aicinājumam piedalīties labdarības akcijā SHOE BOX.

2021. gada nogalē Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs ir sagādājis 14 dāvaniņas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un pensionāriem.
Priecājamies, ka esam dāvājuši gaismu tiem, kam tās pietrūkst ikdienā.


Akcija SHOE BOX kopš 2014. gada norisinās no 1. līdz 20. decembrim, un katru gadu tā kļūst arvien populārāka. Labdarības akcijā ik gadu piedalās privātpersonas, uzņēmumi, darba kolektīvi, pašvaldības un izglītības iestādes, arī dažādas organizācijas.


Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

