2021. gada nogalē Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvs ir sagādājis 14 dāvaniņas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un pensionāriem.
Priecājamies, ka esam dāvājuši gaismu tiem, kam tās pietrūkst ikdienā.
Akcija SHOE BOX kopš 2014. gada norisinās no 1. līdz 20. decembrim, un katru gadu tā kļūst arvien populārāka. Labdarības akcijā ik gadu piedalās privātpersonas, uzņēmumi, darba kolektīvi, pašvaldības un izglītības iestādes, arī dažādas organizācijas.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre