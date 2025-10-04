Foto: Ogres Centrālā bibliotēka realizē projektu par jauniešu iesaisti grāmatniecībā

Sestdiena, 04.10.2025 21:15
22. septembrī Ogres Centrālās bibliotēkas Jauniešu literatūras lasītavā pulcējās Ogres Valsts ģimnāzijas kultūras un mākslas novirziena 10.a klase, kas piedalījās īpašā Lotes Vilmas Vītiņas un Roberta Vilsona grāmatu izdošanas un rakstīšanas darbnīcā, informē Ogres novada pašvaldībā.

Organizējot nodarbību, Ogres Centrālā bibliotēka realizēja ideju veidot jauniešos pastāvīgu interesi ne tikai par lasīšanu, bet arī grāmatu radīšanu un kultūru. Nodarbības mērķis bija iedrošināt skolēniem rakstīt un radīt, kā arī uzzināt, kā to veiksmīgi virzīt tālāk izdošanai.

Dzejnieka Roberta Vilsona vadībā vidusskolēni izzināja grāmatas tapšanas procesā iesaistīto dažādo profesijas pārstāvju darba nianses. Jaunieši atbildēja uz jautājumiem un dalījās iespaidos, tikmēr rakstniece, māksliniece Lote Vilma Vītiņa sarunu ilustrēja uz interaktīvās tāfeles, kas skolēniem ļāva ieskatīties arī ilustrāciju tapšanas maģijā. Izmantojot vairākas radošas metodes, skolēni domāja un rakstīja, līdz katram tapa ideja un prototips oriģinālai grāmatai. Meistarklases noslēgumā skolēni prezentēja rezultātu un dalījās iespaidos ar rakstniekiem. Rosinot jauniešos interesi, Ogres Centrālās bibliotēkas speciālisti cer nākotnē bibliotēkas grāmatu plauktos ieraudzīt arī kāda jaunā rakstnieka veikumu.

Ogres Centrālās bibliotēkas speciālisti ir gandarīti par nodarbības autoru un vadītāju Lotes Vilmas Vītiņas un Roberta Vilsona paveikto, kā arī Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu aktīvu un ieinteresētu darbošanos meistarklasē, vēsta pašvaldībā.

Nodarbība jauniešiem realizēta Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādātā un Ogres novada pašvaldības apstiprinātā projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildu aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” ietvaros.

