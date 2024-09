Ogres Centrālā bibliotēka uzņem ciemos Vidzemes labākos skaļos lasītājus

Pasākuma ievadā uzmundrinājuma un iedrošinājuma vārdus dalībniekiem teica žūrijas priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, bet ar iedrošinošu priekšlasījumu uzstājās žūrijas pārstāve, rakstniece Luīze Pastore. Lasītājus vērtēja arī Ogres novada Komunikāciju nodaļas vadītājs Patriks Grīva, Lielvārdes tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis un 2021. gada Skaļās lasīšanas sacensības uzvarētāja Helma Elvīra Križevica.

Pasākums tika iecerēts kā ceļojums Vidzemē, un tā laikā dalībnieki un līdzjutēji izzināja reģiona skaistākās pilsētas un vietas, kā arī iepazina personības, kas saistītas ar Vidzemi. Īpašs pārsteigums sacensību dalībniekiem bija videosveicieni no izcilajiem novadniekiem. Sveicieni no Antas Aizupes, Andra Buļa, Anetes Šteinbergas, Leldes Kovaļovas, Fiņka, Māra Jansona, Kristera Gudļevska, Intara Rešetina-Pētersona un Līnas Mūzes-Sirmās bija uzmundrinoši, pacilājoši un atgādināja par lasīšanas lielo spēku.

Par muzikālo izklaidi pasākumā parūpējās “Križevic banda”, bet pasākuma centrā, protams, deviņi skaļie lasītāji un jautājums – kuri būs tie trīs, kuri 5. oktobrī pārstāvēs Vidzemi lielajā Skaļās lasīšanas sacensības finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēc rūpīgas vērtēšanas un punktu saskaitīšanas žūrija lēmums bija neapstrīdams. 3. vietu ieguva Karlīna Miezīte (sagatavoja skolotāja Aiga Lūsiņa) no Valmieras novada, 2. vietas ieguvēja – Sāra Kļaviņa (sagatavoja skolotāja Aiga Ramane) no Gulbenes novada, bet par labāko skaļo lasītāju un 1. vietas ieguvēju tika atzīts Raivis Lapiņš (sagatavoja skolotāja Santa Krasovska) no Aizkraukles novada.