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Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 10:22

Ogres Centrālajā bibliotēkā aizvadīti radošie rīti

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Ogres Centrālajā bibliotēkā aizvadīti radošie rīti
Foto: OCB
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 10:22

Ogres Centrālajā bibliotēkā aizvadīti radošie rīti

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

No 9. līdz 19. jūnijam Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notika radošie rīti. Aktivitātēm īpaši gatavojās un tās vadīja Luīze, kas jūnijā guva darba pieredzi Ogres Centrālajā bibliotēkā projekta “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Radošo rītu nodarbībās bērni iemācīties kaut ko jaunu un aizraujoši pavadīja vasaras brīvlaiku, savukārt Luīzei tā bija iespēja sevi izaicināt, attīstīt organizatoriskās un komunikācijas prasmes, mācīties plānot un pielāgot aktivitātes dažādu bērnu vajadzībām, uzņemties atbildību un sadarboties ar ikvienu apmeklētāju.
Radošo rītu pirmajā nedēļā bērni veidoja 3d ilūziju zīmējumu, izmantojot dažādas formas šablonus un ieliekto līniju tehniku, lipināja papīra mozaīku glezniņas, izmantojot krāsaino papīru un plēšanas tehniku, apguva prasmi strādāt ar vieglo plastilīnu, no kura uz kartona rāmīša katrs izveidoja savu īpašo kompozīciju vai kādu tēlu,
Otrajā nodarbību nedēļā skolēni iejutās audēju lomā un izveidoja grāmatzīmes savai lasāmgrāmatai, izmantojot kartona sagataves, jeb stilizētas stelles un sev tīkamās krāsas dzijas. 14. jūnija rītā bērni pievērsās origami tehnikai un izveidoja nebeidzamo zīmējumu kartīti. Tuvojoties vasaras saulgriežiem, radošo rītu nodarbībā bērni veidoja  arī ziedu kroņus no papīra, savukārt pirmspēdējā tikšanās reizē visi kopā apguva stepa dejas pamatus.
Divu nedēļu radošo darbošanos noslēdza piektdienā, kad dalībnieki veidoja jautro teikumu spēli, kuru ņemt mājās un izmēģināt ar ģimeni Līgo vai Jāņu vakarā.
Ogres Centrālā bibliotēka norāda, ka nākavasar atkārtos Bērnu literatūras nodaļas radošos rītus. 
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