Trešās adventes noskaņās ar prieku informējam, ka no 10. decembra Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma izstāde "100 grāmatas bērniem". Bērnu grāmatu izstāde veltīta Latvijas valsts simtgadei, un tajā katru simtgades gadu pārstāv šajā gadā Latvijā izdota bērnu grāmata.

 Līdztekus izstādei apmeklētājiem pieejams arī ilustrēts izstādes katalogs, kurā katram gadam veltīta viena lappuse: tajā ietvertas nozīmīgas ziņas par grāmatu un tās autoru, tekstu papildina arī grāmatu vāku attēli, kā arī autoru foto. Izstādi 2018. gadā veidoja Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienests, projektu atbalstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde.

Kopš 2018. gada 11. oktobra, kad izstāde tika atklāta Rīgas Centrālajā bibliotēkā, "100 grāmatas bērniem" pabijusi vairākās Latvijas pilsētās, tajā skaitā arī Salaspilī, Ventspilī, Jelgavā, Maltā un Līvānos. Līdz pat 2022. gada 31. janvārim izstāde apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas 2. stāva ātrijā.

Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite,Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

