Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma izstāde "Vai tā ir glezna?"

No 3. janvāra Ogres Centrālās bibliotēkas ātrijā apskatāma pārsteidzoša un apbrīnas vērta krustdūrienu izšuvumu izstāde "Vai tā ir glezna?".

Izstādes darbus veidojušas mūsu novadnieces, Ķeipenes rokdarbnieces: Ivita Pumpure, Jūlija Sergejeva, Katrīna Antonova, Ināra Auziņa, Māra Igaune un Aiga Motovilova, kurām
izšūšana ir hobijs un atslodze no ikdienas. Katras gleznas radīšanai nepieciešama milzīga pacietība, tās tiek izšūtas uz pilnīgi balta auduma, pašām veidojot skices un rūpīgi skaitot
rūtiņas. Kā stāsta māksliniece Ivita Pumpure, lielāko gleznu izšuvusi nepilnus trīs gadus, izmantojot 90 toņu mulinē diegus. Vidēji gleznas radīšana prasa gadu rūpīga darba un sava
brīvā laika.


Vairāk nekā trīsdesmit gleznās attēlotas dažādas grafikas, ziedi, putni, dzīvnieki, bērni un ģimene. Atsevišķas gleznas veltītas mājas tēmai, tajās apskatāmas dažādas krustdūrienu
tehnikas.


Katrā darbā ir ieliktas labas domas, sirds siltums un ietverts stāsts. Aicinām apmeklētājus gleznās ieraudzīt savu stāstu! Esiet laipni aicināti apmeklēt izstādi bibliotēkas darba laikā līdz 31. janvārim.

Atgādinām, ka Ogres Centrālā bibliotēka strādā zaļajā režīmā un lasītājiem atvērta darba dienās un no 11.00 līdz 19.00.

Informāciju sagatavoja Ogres Centrālās bibliotēkas Galvenā bibliotekāre Aija Bremšmite

