Māksliniece Ērika Zutere ir beigusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļu, Latvijas Tekstilmākslas asociācijas un un IAPMA (The International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) biedre. Šķiedru mākslas izstādēs piedalās no 1995. gada, pēdējos gados autore aktīvi darbojas Latvijā samērā maz izplatītā, bet pasaulē populārā mākslas žanrā un veido mākslinieka oriģinālgrāmatas (artist books).
Izstāde “Mazdārziņu hronikas” ir Ērikas Zuteres personālizstāde, kurā apvienoti darbi no sērijas “Katram savu mazdārziņu” un kompozīcija “Viduslaiki – zvēru laiki”. Ekspozīcijā savijas eksperiments, rūpīgs roku darbs un pārdomas par radošuma dziļi personīgo nozīmi. Izmantots dažādu šķiedru rokas smēluma papīrs, rūpnieciski ražots papīrs, izšuvums, zīmējums, frotāža un kolāža – materiāli un tehnikas, kas ļauj idejām augt kā dārza dobēs: pakāpeniski, ar laiku un pieskārienu. Tā ir klusa, fiziska un meditējoša saruna starp materiālu, roku datbu un domu. Savukārt “Viduslaiki – zvēru laiki” šo stāstu paplašina, ienesot tajā fantāzijas un laikmeta simbolu pasauli.
Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.
Ieeja – bez maksas.