Sestdiena, 08.11.2025 13:40
Agra, Aleksandra
Sestdiena, 08.11.2025 13:40
Agra, Aleksandra
Sestdiena, 8. novembris, 2025 12:00

Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma mākslinieces Ērikas Zuteres personālizstāde “Mazdārziņu hronikas”

Ogres Centrālā biblioteka
Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma mākslinieces Ērikas Zuteres personālizstāde “Mazdārziņu hronikas”
Foto: OCB
Sestdiena, 8. novembris, 2025 12:00

Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma mākslinieces Ērikas Zuteres personālizstāde “Mazdārziņu hronikas”

Ogres Centrālā biblioteka

Līdz 28. novembrim Ogres Centrālās bibliotēkas 1. stāva ātrijā apskatāma mākslinieces Ērikas Zuteres personālizstāde “Mazdārziņu hronikas”.

Māksliniece Ērika Zutere ir beigusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļu, Latvijas Tekstilmākslas asociācijas un un IAPMA (The International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) biedre. Šķiedru mākslas izstādēs piedalās no 1995. gada, pēdējos gados autore aktīvi darbojas Latvijā samērā maz izplatītā, bet pasaulē populārā mākslas žanrā un veido mākslinieka oriģinālgrāmatas (artist books).

Izstāde “Mazdārziņu hronikas” ir Ērikas Zuteres personālizstāde, kurā apvienoti darbi no sērijas “Katram savu mazdārziņu” un kompozīcija “Viduslaiki – zvēru laiki”. Ekspozīcijā savijas eksperiments, rūpīgs roku darbs un pārdomas par radošuma dziļi personīgo nozīmi. Izmantots dažādu šķiedru rokas smēluma papīrs, rūpnieciski ražots papīrs, izšuvums, zīmējums, frotāža un kolāža – materiāli un tehnikas, kas ļauj idejām augt kā dārza dobēs: pakāpeniski, ar laiku un pieskārienu. Tā ir klusa, fiziska un meditējoša saruna starp materiālu, roku datbu un domu. Savukārt “Viduslaiki – zvēru laiki” šo stāstu paplašina, ienesot tajā fantāzijas un laikmeta simbolu pasauli.

Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.

Ieeja – bez maksas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?