Melnbaltās fotogrāfijas un bagātīgais grāmatu materiāls ir lielisks un izzinošs ieskats mūsu pilsētas vēsturē. Kā atzīst izstādes veidotāja, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, izstāde "Ogre grāmatās un fotogrāfijās" atgādinās tās mūsu pilsētas lappuses, par kurām lepojamies vēl šodien.
Izstāde apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas ātrijā no 3. līdz 28. februārim.
Gaidām apmeklētājus bibliotēkas darba laikā – darba dienās no pulksten 11.00 līdz 19.00.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre