Ceturtdiena, 09.10.2025 23:07
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:07
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 4. februāris, 2022 09:05

Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma Ogres vēsturei veltīta izstāde

Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma Ogres vēsturei veltīta izstāde
Piektdiena, 4. februāris, 2022 09:05

Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma Ogres vēsturei veltīta izstāde

Ogres dzimšanas dienas mēnesī aicinām uz novadpētniecības izstādi "Ogre grāmatās un fotogrāfijās". Izstādes pamatā ir Ogres Vēstures un mākslas muzeja fotomateriāli, kā arī materiāli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Ogres Centrālās bibliotēkas krājuma.


Melnbaltās fotogrāfijas un bagātīgais grāmatu materiāls ir lielisks un izzinošs ieskats mūsu pilsētas vēsturē. Kā atzīst izstādes veidotāja, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Līksma Dzelme, izstāde "Ogre grāmatās un fotogrāfijās" atgādinās tās mūsu pilsētas lappuses, par kurām lepojamies vēl šodien.


Izstāde apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas ātrijā no 3. līdz 28. februārim.
Gaidām apmeklētājus bibliotēkas darba laikā – darba dienās no pulksten 11.00 līdz 19.00.

Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?