Izstāde iezīmē jaunu posmu autores radošajā attīstībā, un tajā aplūkojami tikai jaunākie, speciāli šai ekspozīcijai radītie darbi. Pēc iepriekšējā gada cikla, kurā dominēja reālisma elementi, māksliniece šobrīd apzināti pievērsusies abstrakcijai, krāsas enerģijai un telpas uztveres spēlei. Izstāde “Ilūzija” pēta robežu starp redzamo un sajūtamo, starp formu un kustību, starp realitāti un skatītāja uztveri.
Izstādes centrālais vizuālais motīvs ir labirints, kas simbolizē iekšējo ceļu, meklējumus un nepārtrauktu kustību uz centru – vietu, kur skatītājs sastop pats sevi. Svarīga izstādes daļa ir apļveida darbu sērija, kas sastāv no deviņām gleznām dažādās krāsu interpretācijās. Katrs darbs piedāvā atšķirīgu emocionālo frekvenci – no spriedzes un intensitātes līdz mieram un kontemplācijai. Atkārtojošā forma kļūst par meditāciju par ritmu, laiku un bezgalību.
Patrīcijas Raven darbi izceļas ar spēcīgu krāsu kontrastu, ekspresīvu faktūru un dinamisku kustības sajūtu. Gleznas aicina skatītāju ne tikai vērot, bet ieiet attēlā, ļauties vizuālai ilūzijai un pašam kļūt par tās daļu. Izstāde “Ilūzija” ir aicinājums apstāties, iegrimt krāsās un uz mirkli apšaubīt realitāti.
Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.
Ieeja – bez maksas.