Trešdiena, 1. decembris, 2021 13:35

Ogres Centrālajā bibliotēkā atklāta tēlnieces Vijas Ilzes Dzintares darbu izstāde

26. novembrī šaurā ģimenes un tuvinieku lokā Ogres Centrālajā bibliotēkā tika atklāta tēlnieces Vijas Ilzes Dzintares jubilejas izstāde "Akmens tēli fotogrāfijās, medaļas bronzā". Ar šo izstādi māksliniece V. I. Dzintare svin savu 80 gadu jubileju.

Izstādē eksponētas mākslinieces nozīmīgāko vides un monumentālo darbu fotogrāfijas – komunistiskā terora upuru piemineklis Baltezera kapos, Sv.Pētera baznīcā un Preiļos, kā arī Grobiņas pilsētas zīme un ievērojamu cilvēku portreti akmens tēlos. Ekspozīciju papildina plašs medaļu klāsts un sīkplastika.
Izstāde Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma līdz 22. decembrim.


Aicinām apmeklēt izstādi bibliotēkas darba laikā - katru darba dienu no pulksten 11.00 līdz 19.00.
Apmeklētājiem jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 izslimošanas/vakcinācijas sertifikāts.


Foto autore - Rūta Kalmuka

Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

