Sestdien, 7.martā plkst.13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu, informē Dace Voitkeviča, biedrība OFK.

Jānis Joņevs ir plašāk pazīstams ar romān“Jelgava 94”, kas ir saņēmis Eiropas Savienības literatūras balvutulkots vairāk nekā desmit valodās un pārtapis filmā. Viņš ir autors ne tikai romāniem, bet arī stāstiem, lugām, literatūras recenzijām un grāmatai bērniem. 

Tikšanās notiek projektā “Gaismas raksti”, kas aizsākās 2025.gadā un regulāri aicina mūsdienu rakstniekus uz OgriPasākums ir bez maksas. Tas paredzēts plašam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un satikt klātienē autorus, norāda Dace Voitkeviča. 

