Jānis Joņevs ir plašāk pazīstams ar romānu “Jelgava 94”, kas ir saņēmis Eiropas Savienības literatūras balvu, tulkots vairāk nekā desmit valodās un pārtapis filmā. Viņš ir autors ne tikai romāniem, bet arī stāstiem, lugām, literatūras recenzijām un grāmatai bērniem.
Tikšanās notiek projektā “Gaismas raksti”, kas aizsākās 2025.gadā un regulāri aicina mūsdienu rakstniekus uz Ogri. Pasākums ir bez maksas. Tas paredzēts plašam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un satikt klātienē autorus, norāda Dace Voitkeviča.