Autores jaunākās grāmatas atvēršanas svētkus un šo tikšanos gaidījām un plānojām ilgi, un nu beidzot tā bija iespējama.
Tikšanās laikā Laima Kota dalījās atmiņās par romāna "Cilvēks ar zilo putnu" rakstīšanas laiku un izaicinājumiem radošajā procesā. L. Kota iepazīstināja ar savām miniatūrām - grāmatas ilustrāciju oriģināliem, stāstīja par to tapšanu, dalījās sajūtās par Anšlavu Eglīti un Veroniku Janelsiņu - grāmatas "Cilvēks ar zilo putnu" centrālajiem tēliem.
Jautāta, kāpēc romānā attēlots laiks, par kuru Anšlava Eglīša biogrāfijā zināms vismazāk - pieci gadi bēgļu gaitās Tailfingenā, L. Kota atteica, ka tā esot bijusi viņas kā grāmatas autores radošā brīvība - stāstīt par to Anšlavu Eglīti, kas latviešu lasītājam mazāk zināms un pazīstams.
Pasākumā piedalījās arī izdevniecības "Dienas Grāmata" direktore un galvenā redaktore Dace Sparāne - Freimane, kas atzina, ka autora brīvība radošajā procesā ir ļoti svarīga, un rezultātā Laimai Kotai izdevies lasītājiem parādīt, kā dzimst Anšlavs Eglītis, kas turpinās rakstīt un trimdā Amerikā radīs vairāk nekā piecpadsmit romānus.
Rakstniece vēlreiz pateicās Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvam, kas autorei atklāja iespēju izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālos resursus, lai iegūtu romāna tapšanai tik nepieciešamo informāciju. Savukārt, visi pasākuma apmeklētāji un bibliotēkas darbinieki izbaudīja sirsnīgo atkalsatikšanos ar Laimu Kotu, mūsējo - ogrēnieti.
Informāciju sagatavoja Ogres Centrālā bibliotēka