Konkursa dalībnieku uzdevums bija paveikt dienas uzdevumu, nofotografēt prasīto un fotogrāfijas nosūtīt bibliotēkai. Uzdevumi bija veidoti tā, lai dalībniekiem būtu iespēja doties laukā svaigā gaisā, vērot rudens pārmaiņas dabā, ar ģimeni pagatavot gardu maltīti un atminēties, cik īpašu notikumu 8. novembrī svin latviešu grāmata #LG500.
OCB saka paldies draugiem, gastrobāram “Melnā kamene”, par sarūpētajām balviņām!
Paldies visiem dalībniekiem par radošajiem fotomirkļiem un iespēju paraudzīties uz rudeni no cita skatu punkta. Gaidīsim visus dalībniekus Bērnu literatūras nodaļā pēc godam nopelnītajām pateicības balviņām.
Ielūkojies foto izaicinājuma dalībnieku burvīgajos un krāšņajos rudens sajūtu foto!