Trešdiena, 05.11.2025 11:49
Lote, Šarlote
Trešdiena, 05.11.2025 11:49
Lote, Šarlote
Trešdiena, 5. novembris, 2025 11:02

Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”
Foto: OCB
Trešdiena, 5. novembris, 2025 11:02

Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

Rudens brīvlaika nedēļā no 20. līdz 24. oktobrim Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) Bērnu literatūras nodaļa aicināja piedalīties jau otrajā foto izaicinājumā “Brīvlaika bilžu karalis”.

Konkursa dalībnieku uzdevums bija paveikt dienas uzdevumu, nofotografēt prasīto un fotogrāfijas nosūtīt bibliotēkai. Uzdevumi bija veidoti tā, lai dalībniekiem būtu iespēja doties laukā svaigā gaisā, vērot rudens pārmaiņas dabā, ar ģimeni pagatavot gardu maltīti un atminēties, cik īpašu notikumu 8. novembrī svin latviešu grāmata #LG500.
OCB saka paldies draugiem, gastrobāram “Melnā kamene”, par sarūpētajām balviņām!
Paldies visiem dalībniekiem par radošajiem fotomirkļiem un iespēju paraudzīties uz rudeni no cita skatu punkta. Gaidīsim visus dalībniekus Bērnu literatūras nodaļā pēc godam nopelnītajām pateicības balviņām.
Ielūkojies foto izaicinājuma dalībnieku burvīgajos un krāšņajos rudens sajūtu foto!
Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”
Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”
Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”
Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”
Ogres Centrālajā bibliotēkā noslēdzies konkurss “Brīvlaika bilžu karalis”
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?