Ogres Centrālajā bibliotēkā notiek sensorās lasīšanas nodarbības

Ogres Centrālā biblioteka
Foto: OCB
Ogres Centrālā biblioteka

Šī gada maijā Ogres Centrālās bibliotēkas bibliotekāres Erasmus+ projekta ietvaros piedalījās starptautiskos mācību kursos “Bridging Gaps: ar mērķi veicināt bibliotekārus atbalstīt jauniešus ar īpašām vajadzībām”.

Piedalīšanās mācībās bibliotekārēm sniedza jaunas prasmes, pieredzi un praktiskas zināšanas izglītības programmas “Sensorā lasīšana” metodoloģijā, kas nu ļauj to veiksmīgi īstenot arī  Ogres Centrālajā bibliotēkā un raisa interesi arī citās novada publiskajās un skolu bibliotēkās.
Novembrī sensorās lasīšanas nodarbībā piedalījās Ogres Centra pamatskolas 1. – 3. klašu skolēni. Grāmatas lasījums ar sensoriem elementiem un aktivitātēm palīdzēja izprast tekstu, ļāva piedzīvot un izjust stāstu, izmantojot maņas.  Nodarbību vēroja un vērtīgu pieredzi guva Ogres centra pamatskolas bibliotekāre Inga Biukšāne un speciālie pedagogi, lai sensorās lasīšanas nodarbības varētu attīstīt un vadīt bērniem arī skolā.
