Iedvesmojoties no Sveču dienas siltuma un tuvojošās Valentīna dienas romantikas, Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina ļaut vaļu fantāzijai un no 2. līdz 28. februārim piedalīties zīmējumu konkursā “Iededz mīlestību”.
Konkurss paredzēts 1. – 6. klašu skolēniem, kam jāizdomā un jāuzzīmē unikālo un īpaši romantisko sveces dizainu!
Visi sveču zīmējumi tiks izvietoti izstādē, un marta sākumā Bērnu nodaļas lietotāju balsojumā tiks noteikts romantiskākā zīmējuma autors, kas saņems balviņu no mūsu draugiem – Ķeguma sveču darbnīcas Un:Te candles.