Ogres Centrālajā bibliotēkā notiek sveču mēnesim veltīts konkurss

Ogres Centrālajā bibliotēkā notiek sveču mēnesim veltīts konkurss
Foto: freepik/OCB
2. februārī latvieši atzīmē Sveču dienu jeb Svecaini vai Ziemas Māras dienu. Latvieši plēsuši skalus, ticot, ka tās degs gaiši un taupīgi visu gadu, turklāt šajā dienā tapušajām svecēm piemīt īpašs sargājošs spēks.

Iedvesmojoties no Sveču dienas siltuma un tuvojošās Valentīna dienas romantikas, Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina ļaut vaļu fantāzijai un no 2. līdz 28. februārim piedalīties zīmējumu konkursā “Iededz mīlestību”.
Konkurss paredzēts 1. – 6. klašu skolēniem, kam jāizdomā un jāuzzīmē unikālo un īpaši romantisko sveces dizainu!
Visi sveču zīmējumi tiks izvietoti izstādē, un marta sākumā Bērnu nodaļas lietotāju balsojumā tiks noteikts romantiskākā zīmējuma autors, kas saņems balviņu no mūsu draugiem – Ķeguma sveču darbnīcas Un:Te candles.
