Šoreiz uzmanības centrā nevis ēkas, bet tas, kas ieskauj zemesgabalu – telpisks elements, kas novelk un vienlaikus reprezentē robežu starp privāto un publisko telpu. Tā ir mazā arhitektūras forma žogs – konstrukcijas, kas kļūst par kultūrvēsturiskām liecībām. Žogu ģeometrizētie zīmējumi, simboli un raksti – daži šķiet tīri dekoratīvi, citi nes sevī iespējamu stāstu, kas labi ilustrē jaunās Latvijas valsts tapšanas procesu.
Pasākumu apmeklēt ir aicināti visi interesenti.
Ieeja pasākumā – bez maksas.