Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks burtnīcas "OGRE. Vēsturisko žogu mazās arhitektūras formas" atklāšanas pasākums

Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks burtnīcas “OGRE. Vēsturisko žogu mazās arhitektūras formas” atklāšanas pasākums
Foto: OCB
Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks burtnīcas “OGRE. Vēsturisko žogu mazās arhitektūras formas” atklāšanas pasākums

Ogres Centrālā biblioteka

7. februārī pulksten 12.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē notiks Ogres Attīstības Biedrības otrās burtnīcas “OGRE. Vēsturisko žogu mazās arhitektūras formas” atklāšanas pasākums.

Šoreiz uzmanības centrā nevis ēkas, bet tas, kas ieskauj zemesgabalu – telpisks elements, kas novelk un vienlaikus reprezentē robežu starp privāto un publisko telpu. Tā ir mazā arhitektūras forma žogs – konstrukcijas, kas kļūst par kultūrvēsturiskām liecībām. Žogu ģeometrizētie zīmējumi, simboli un raksti – daži šķiet tīri dekoratīvi, citi nes sevī iespējamu stāstu, kas labi ilustrē jaunās Latvijas valsts tapšanas procesu.
Pasākumu apmeklēt ir aicināti visi interesenti.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
