Dace Vīgante ir vairāku stāstu krājumu un romānu“Romantiķi” un “Ledus okeāns” autore. Stāsti skar plašu tēmu loku, nevairoties no skarbiem vēstures un mūsdienu jautājumiem. Viņa ir vadījusi topošo rakstnieku prozas meistardarbnīcu Rakstnieku savienības veidotajā Literārajā akadēmijā un labprāt dalās pieredzē ar cilvēkiem, kuri sapņo uzsākt savas gaitas literatūrā.
Tikšanās notiek projektā “Gaismas raksti”, kas aizsākās 2025.gadā un regulāri aicina mūsdienu rakstniekus uz Ogri. Pasākums ir bez maksas.
Tikšanos veido biedrība OFK un atbalsta VKKF.