Trešdiena, 04.02.2026 09:12
Daila, Dominiks, Veronika
Trešdiena, 04.02.2026 09:12
Daila, Dominiks, Veronika
Trešdiena, 4. februāris, 2026 08:52

Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti

Dace Voitkeviča, biedrība OFK
Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti
Publicitātes foto
Trešdiena, 4. februāris, 2026 08:52

Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti

Dace Voitkeviča, biedrība OFK

Sestdien, 14.februārī plkst. 13.00 notiks tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti Ogres Centrālajā bibliotēkā. Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un satikt klātienē autorus.

Dace Vīgante ir vairāku stāstu krājumu un romānu“Romantiķi” un “Ledus okeāns” autore. Stāsti skar plašu tēmu loku, nevairoties no skarbiem vēstures un mūsdienu jautājumiem. Viņa ir vadījusi topošo rakstnieku prozas meistardarbnīcu Rakstnieku savienības veidotajā Literārajā akadēmijā un labprāt dalās pieredzē ar cilvēkiem, kuri sapņo uzsākt savas gaitas literatūrā. 

Tikšanās notiek projektā “Gaismas raksti”, kas aizsākās 2025.gadā un regulāri aicina mūsdienu rakstniekus uz OgriPasākums ir bez maksas.

Tikšanos veido biedrība OFK un atbalsta VKKF

mceu_84976418011770187912389.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?