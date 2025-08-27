Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu

Laura Vinogradova ir vairāku grāmatu autore. Garstāsts “Upe” ir saņēmis Eiropas Savienības Literatūras balvu un ir tulkots svešvalodās. Rakstniece ir viena no bērnu mentālās veselības nedēļas "Runā ar mani" līdzautorēm, strādā brīvprātīgās darbu Iļģuciema cietumā, piedalās biedrības “Colorize” organizētajā darbnīcu ciklā “Iekļaušana un laikmetīgā māksla”.
Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
Tikšanos atbalsta VKKF. To veido biedrība OFK sasaistē ar Daces Voitkevičas izstādi “Puika, paklausies!” Ogres Vēstures un mākslas muzejā.