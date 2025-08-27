Trešdiena, 27.08.2025 22:41
Alens, Jorens, Žanis
Trešdiena, 27.08.2025 22:41
Alens, Jorens, Žanis
Otrdiena, 26. augusts, 2025 13:40

Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu

OgreNet/Dace Voitkeviča, biedrība OFK
Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu
Publicitātes foto
Otrdiena, 26. augusts, 2025 13:40

Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu

OgreNet/Dace Voitkeviča, biedrība OFK

Ogres Centrālajā bibliotēkā, sestdien, 6.septembrī plkst.13.00, notiks tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu par tēmu “Kā runāt par neērtām tēmām literatūrā?”.

Laura Vinogradova ir vairāku grāmatu autore. Garstāsts “Upe” ir saņēmis Eiropas Savienības Literatūras balvu un ir tulkots svešvalodās. Rakstniece ir viena no bērnu mentālās veselības nedēļas "Runā ar mani" līdzautorēm, strādā brīvprātīgās darbu Iļģuciema cietumā, piedalās biedrības “Colorize” organizētajā darbnīcu ciklā “Iekļaušana un laikmetīgā māksla”.

Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.

Tikšanos atbalsta VKKF. To veido biedrība OFK sasaistē ar Daces Voitkevičas izstādi “Puika, paklausies!” Ogres Vēstures un mākslas muzejā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.