Ogres bibliotēkā notiks tikšanās ar Arno Jundzi - rakstnieku, raidījumu vadītāju, literatūras pētnieku

Foto: OFK
Sestdien, 1.novembrī plkst. 13.00 gaidāma tikšanās un saruna ar rakstnieku Arno Jundzi Ogres Centrālajā bibliotēkā.

Arno Jundze ir autors vairākām bērnu un pieaugušo grāmatām. Viņš veido un vada dažādus kultūras raidījums televīzijā, ir redaktors, literatūras pētnieks un Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs. Šogad pēc viņa romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” motīviem  tika uzņemta filma, turklāt daļa filmēšanas notika Ogres vidusskolā, ko savulaik autors pats ir absolvējis.

Šī ir jau trešā tikšanās projektā “Gaismas raksti”, kurā lasītājiem ir iespēja klātienē satikt un uzdot arī savus jautājumus mūsdienu latviešu rakstniekiem.

Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.

Tikšanos veido biedrība OFK un atbalsta VKKF.

