Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ir laiks, kas rosina novērtēt mūsu kaimiņzemju literatūras skaistumu, dziļumu un vienoties kopīgos lasījumos sveču gaismā.
2025. gada literatūras tēma ir “Vienotība Ziemeļvalstīs”, ko pasākumā atvērs ar zviedru autores Ulrikas Kesteres grāmatas “Kā Otto pie džempera tika” palīdzību. Pasākumā dalībnieki vienosies kopīgos lasījumos, ko papildinās ar radošiem un izzinošiem uzdevumiem, kā arī sirsnīgām sarunām sveču gaismā pie tējas tases.
Pieteikšanās pasākumam, zvanot uz Informācijas centra tālruņa numuru 65068781.
Noskaņas radīšanai, OCB aicina pasākumu apmeklēt ērtā un siltā adītā džemperī.
Vietu skaits pasākumā ir ierobežots.
Par Ziemeļvalstu Literatūras nedēļu
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Latvijā jau 27. gadu pēc kārtas projektā iesaistās gan publiskās, gan skolu bibliotēkas, kas lasītājiem piedāvā vairāk iepazīt bagāto Ziemeļvalstu literatūru un kultūru, rīkojot gan rīta stundas lasījumus pašiem mazākajiem, gan krēslas stundas lasījumus – pieaugušajiem. Šīs nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, debates, literatūras izstādes un citas aktivitātes. Šī gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma ir “Vienotība Ziemeļvalstīs”.