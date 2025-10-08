Ogres Centrālajā bibliotēkā oktobrī svinēs svētkus Muminielejā

Līdz 31. oktobrim 1. – 6. klašu skolēnus aicinām aplūkot pasākumu telpā izvietoto izstādi “Muminu ģimene no Somijas”, būt vērīgiem un radošiem, piedalīties konkursā un sveikt Muminus svētkos ar paša izgatavotu apsveikumu.
Svētki nav iedomājami bez dāvanu saņemšanas prieka, tāpēc radošāko un erudītāko konkursa dalībniekus sveiks mūsu draugi – izdevniecība Zvaigzne ABC. Par diplomiem, pateicībām un pārsteiguma balviņām visiem konkursa dalībniekiem parūpēsies Ogres Centrālā bibliotēka.
Uz tikšanos Muminu svētkos!