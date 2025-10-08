Trešdiena, 08.10.2025 21:03
Aina, Anete
Trešdiena, 08.10.2025 21:03
Aina, Anete
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 08:41

Ogres Centrālajā bibliotēkā oktobrī svinēs svētkus Muminielejā

Ogres Centrālā biblioteka
Ogres Centrālajā bibliotēkā oktobrī svinēs svētkus Muminielejā
Foto: OCB
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 08:41

Ogres Centrālajā bibliotēkā oktobrī svinēs svētkus Muminielejā

Ogres Centrālā biblioteka

Vai zinājāt, ka somu rakstnieces Tūves Jānsones radītie bērnu iemīļotie grāmatu varoņi trollīši Mumini šogad svin jau 80 gadu jubileju? Tam par godu Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā visu oktobri svinēsim “Svētkus Muminielejā”.

Līdz 31. oktobrim 1. – 6. klašu skolēnus aicinām aplūkot pasākumu telpā izvietoto izstādi “Muminu ģimene no Somijas”, būt vērīgiem un radošiem, piedalīties konkursā un sveikt Muminus svētkos ar paša izgatavotu apsveikumu.
Svētki nav iedomājami bez dāvanu saņemšanas prieka, tāpēc radošāko un erudītāko konkursa dalībniekus sveiks mūsu draugi – izdevniecība Zvaigzne ABC. Par diplomiem, pateicībām un pārsteiguma balviņām visiem konkursa dalībniekiem parūpēsies Ogres Centrālā bibliotēka.
Uz tikšanos Muminu svētkos!
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?