Skolēnu rudens brīvdienas bija piemērots laiks, lai pievērstos profesionālajai pilnveidei skolu bibliotekāri. Seminārā Ogres Centrālajā bibliotēkā Ogres novada skolu bibliotēku bibliotekāri gan apguva praktiskus rīkus ikdienas darbam, gan guva iedvesmu sava darba dažādošanai un pilnveidošanai.
Profesionālās pilnveides seminārā Ogres Centra pamatskolas bibliotekāre Inga Biukšāne dalībniekus iepazīstināja par digitāliem rīkiem, ko izmantot interaktīvu nodarbību veidošanā. Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki stāstīja par pieaugušo ietekmi uz bērnu lasītprieku, jauniešu ieteiktām grāmatām citiem jauniešiem, kā arī ar šī gada vasaras sākumā Lietuvā gūto pieredzi par sensoro lasīšanu.
Semināra ietvaros tika īstenota praktiskā darbnīca par mākslīgā intelekta rīkiem, kas izmantojami arī skolu bibliotēku ikdienas darba organizēšanai un darba pienākumu veikšanai.
Ogres novada skolu bibliotēku bibliotekāru profesionālās pilnveides semināra noslēgumā skolu bibliotekāri piedalījās novadpētniecības nodarbībā "Pagātne turpinās šodien. Ogres skola".