Gadu gaitā RTU AF ir sakrājusies bagāta diplomdarbu kolekcija, kas ģeogrāfiski aptver visu Latviju. Izstādē «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir aplūkojami no 2015. līdz 2020. gadam tapušie AF absolventu diplomprojekti, kuros risināti dažādu Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu ilgtspējīgas attīstības jautājumi. Ģeogrāfiski piedāvātie risinājumi aptver visu Latviju – no Dienvidkurzemes rūpniecības centriem caur Zemgales līdzenumu kopienas piedāvājumiem un Vidzemes alus darītavas līdz pat Dienvidlatgales lidostas attīstības vīzijai.
Izstādes ekspozīcijā ietverto absolventu darbu kopainu precīzi ilustrē mūsdienu arhitektūras procesu raksturojošie atslēgas vārdi "pilsētvides dzīvotspēja", "vides integritāte un identitāte", "degradētas vides revitalizācija", kurus ikdienā lieto plašāka mēroga ietekmju un kopsakarību raksturošanai.
Īpaši nozīmīgs ir diplomdarbs, ko 2018. gadā izstrādāja Arhitektūras fakultātes absolvents arhitekts Rūdis Rubenis - Ogres centrālās bibliotēkas jaunbūve. Savā ziņā tas ir unikāls fakts Arhitektūras fakultātes vēsturē, kad nepilnu četru gadu laikā studenta sapņu darbs kļūst par reālu objektu. Ēka jau ir ieguvusi sabiedrības un profesionāļu ievērību, tā iekļauta Latvijas Arhitektūras gada balvas finālistos.
Kopš pērnā gada novembra izstāde bija eksponēta RTU AF ātrijā, šajā pavasarī un vasarā pabijusi Dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola un pilsētas domē Daugavpilī, Cēsu centrālajā bibliotēkā. Vēlāk izstāde priecēs apmeklētājus arī Dobelē, Sabilē, Liepājā un Ventspilī.
"Ceru, ka ceļojošā izstāde skatītājus vedinās uzmanīgāk ieskatīties savu pilsētu un lauku ainavā, atraisot katra iniciatīvu to pilnveidošanā un uzturēšanā. Mēs vēlamies parādīt mūsdienu arhitektūras un pilsētvides attīstības tendences un rosināt arī jauniešus – potenciālos arhitektūras studentus – izvēlēties šo radošo un dinamiski mainīgo profesiju," saka RTU AF dekāns Uģis Bratuškins.
Izstāde "Jaunie arhitekti – Latvijai" ir noslēdzošais pasākuma Arhitektūras izglītības 150 gadu jubilejas sarīkojumu ciklā. Tā tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam. Izstādes veidošanā piedalījās: Arhitektūras fakultātes zinātņu prodekāne profesore Sandra Treija, kuratore Velta Holcmane, projekta vadītāja Evita Serjogina un māksliniece Kima Abramova.
Informāciju sagatavoja Rīgas Tehniskā universitāte