Asociācijas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Ogres Centrālās bibliotēkas jauno ēku, izstaigāt bibliotēkas telpas un uzklausīt bibliotekāru pieredzi, strādājot vienā no šobrīd skaistākajām bibliotēkām Eiropā.
EBLIDA prezidents Ton van Vimmeren atzina, ka Ogres Centrālās bibliotēkas jaunā ēka ir atzinība bibliotēku idejai un bibliotekāru darbam kopumā. Valdes pārstāvji no Somijas, Vācijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas novēlēja veiksmīgu darbošanos jaunajās telpās un solījās par Ogres Gaismas pili pastāstīt arī bibliotekāriem savās valstīs. Savukārt Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne pauda prieku un pagodinājumu par EBLIDA valdes viesošanos mūsu bibliotēkā.
EBLIDA ir neatkarīga Eiropas bibliotēku, informācijas, dokumentācijas un arhīvu asociāciju un institūciju organizācija, kas apvieno 110 biedrus no 34 Eiropas valstīm. Galvenās EBLIDA darbības jomas ir saistītas ar Eiropas bibliotēku likumdošanu, t. sk. autortiesībām un licencēšanu, bibliotēku ietekmi sabiedrībā un ilgtspējīgas attīstības mērķiem. EBLIDA iestājas par brīvu piekļuvi informācijai digitālajā laikmetā un veicina bibliotēku un arhīvu lomu vienlīdzīgas, demokrātiskas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā. Plašāka informācija: www.eblida.org.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite,Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre