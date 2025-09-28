Svētdiena, 28.09.2025 21:33
Ogres Centrālajā bibliotēkas abonementā noszlēdzas Dzejas dienām veltīts radošais konkurss

Ogres Centrālajā bibliotēkas abonementā noszlēdzas Dzejas dienām veltīts radošais konkurss
Foto: OCB
No 11. līdz 20. septembrim dzeju svinējā arī Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) abonementā.
OCB saka paldies visiem, kas piedalījās bibliotekāru sagatavotajās radošajās un dzejiskajās aktivitātēs. Īpaši aizraujoši bija lasīt konkursa dalībnieku uzrakstītos dzejoļus. Tie sanāca ļoti radoši un dažādi.

Trīs pateicības balviņas saņems trīs čaklākie konkursa dalībnieki, kas šoreiz ir Evita Dūra-Andersone, Daina un Jānis Puiķi, Leontine Želve. Paldies dāvanu iespējams saņemt abonementā pie bibliotekāres, nosaucot savu vārdu un uzvārdu.
