Sacensību pirmajā kārtā skolai visu 5. klašu vidū jāizraugās 1-2 skolēni, kuru izvēlētās grāmatas fragmenta lasījums šķitis emocionāli visaizraujošākais. Skolas skaļākos lasītājus aicinām izraudzīties līdz 29. aprīlim.
Sacensību otrajā kārtā, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, maijā visi novada skolu labākie skaļās lasīšanas dalībnieki pulcēsies Ogres Centrālajā bibliotēkā, lai noskaidrotu vienu lasīšanas čempionu, kurš 24. septembrī dosies uz Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību finālu Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un ar savu lasījumu pārstāvēs visu Ogres novadu.
Paredzēts, ka labvēlīgos epidemioloģiskajos apstākļos, konkursa dalībnieku varēs doties atbalstīt visa klase. Šis noteikti būs notikums, kuru bērni atcerēsies uz visu mūžu!
Ja esat 5. klases skolēna vecāks vai pedagogs, aicinām mudināt jauniešus būt aktīviem, drosmīgiem un izaicināt sevi, jo šīs sacensības nav tikai publiska uzstāšanās, bet aizraujošs piedzīvojums un ceļvedis grāmatu pasaulē.
Nolikumu par sacensību rīkošanu izglītības iestādēs esam nosūtījuši katras novada skolas audzināšanas darba vadītājam.Papildu informācijai aicinām sazināties ar Ogres novada Skaļās lasīšanas koordinatori un Ogres Centrālās bibliotēkas galveno bibliotekāri Lolitu Kuģenieci, tel.65068785.
Informāciju sagatavoja Sandra Nikolajeva, Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas vadītāja