Lasītākās grāmatas Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļā 2020.gadā:
1.Rukšāne, Dace. Krieva āda / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 220, [1] lpp.
2.Čemberlena, Diāna. Vijolniece : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2019. - 455, [1] lpp. - (NewYorkTimes Bestsellers).
3.Grencberga, Inga.Sestā sieva : romāns / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2020. - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā izmantotie citāti: [352.]lpp. - 18+. - "18+"--Uz vāka.
4.Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece NataļjaKugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print, 2019. - 324, [4] lpp. - (Latvijas Mediji detektīvs).
5.Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas / LūsindaRailija ; no angļu val. tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 414, [2] lpp.
6.Judina, Dace. Dēls : turpinājums romānam "Ēnas spogulī" / Dace Judina ; NataļjasKugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; TimursSubhankulovs, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , 2020. - 237, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/01 (247).
7.Maiklīdess, Alekss. Klusējošā paciente / AlekssMaiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 349, [2] lpp.
8.Freimane, Ilze. Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 320 lpp.
9.Troja, Eleonora. Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas Miltiņas vāka dizains un zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 462, [2] lpp.
10.Bauere, Inguna. Mazā klusā sirds : Dārta un Krišjānis. Pirms tautasdziesmas / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 319, [1] lpp.
Lasītākās grāmatas Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2020.gadā:
1.Košeļeva, Sabīne. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās / Sabīne Košeļeva ; māksliniece un maketētāja Anita Rupeika. - Rīga : Pētergailis, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.
2.Starobiņeca, Anna. Vilka midzenis / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 86, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Zvērīgs detektīvs , 1).
3.Tilaks, Dzintars. Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , 2019. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
4.Starks, Ulfs. Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs / Ulfs Starks ; māksl. Linda Bundestama ; no zviedru valodas atdzejojis Juris Kronbergs. - [Rīga] : Liels un mazs, 2019. - [51] lpp. : il.
5.Jundze, Arno.Šušnirks un pazemes bubuļi / Arno Jundze ; ilustrāciju autore Kristīne Martinova ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 137, [7] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
6.Olsone, Kristīna. Ērgļuklints noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un ilustrācija ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists, 2020. - 188, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - Vidējā skolas vecuma bērniem.
7.Bugavičute-Pēce, Rasa. Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce ; māksliniece Zane Veldre ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 173, [1] lpp.
8.Reinausa, Rēli. Marks, maģija un vilkate Vilma / RēliReinausa ; MarjasLīsasPlatsas ilustrācijas ; literārā redaktore Renāte Punka ; Maima Grīnberga, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas. - Ziņas par autoru uz grāmatas aizmugurējā vāka.
9.Vītiņa, Lote Vilma. Dzejnieks un smarža / teksts un ilustrācijas: Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : aminori, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 x 28 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
10.Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis / Anna Ļenasa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [39] nenumurētas lpp. : ilustrācijas.
Lasītākie žurnāli Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā 2020.gadā:
1.Ieva. - Rīga : Santa, 1997-. - Nr. - Nr.1 (1997). - Uz vāka tematiski nosaukumi. . - Žurnāls ietver televīzijas programmu.ISSN 1407-2033.
2.Ievas Stāsti : žurnāls atpūtai un pārdomām. - Rīga : Santa, 2004-. - Nr. - Nr.1 (dec. 2004). - Atsevišķiem numuriem ir tematiski pielikumi. - ISSN 1691-1857.
3.Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai. - Rīga : Žurnāls Santa, 2008. - Nr. 1 (10. okt. 2008). - Ar pielikumiem. - Nr. (novembris, 2015).ISSN 1691-5267.
4.Privātā Dzīve. - Rīga : Žurnāls Santa, 1999-. Nr.1 (1999). - Žurnāls ietver televīzijas programmu un dažādus pielikumus.ISSN 1407-4311.
5.Praktiskais Latvietis. - Rīga : Lauku Avīze, 2000-. Nr.1 (1992). - Nr.1 (788) (2012). - Pielikums laikrakstam "Lauku Avīze" (1992-1999). - Sākot ar 1996.g. piešķirts ISSN.ISSN 1407-3358.
6.Burda = Бурда : весьмирмоды. - Москва : Издательскийдом "Бурда", 1987-. - Nr.ISSN 1560-537X.
7.Ir : nedēļas žurnāls. - Rīga : Cits medijs, 2010-. Nr. - [Nr.]1 (2010). - ISSN 1691-6166.
8.Citāda Pasaule : par pasauli, ko tikai nojaušam. - Rīga : Dienas žurnāli, 2010-. Nr.ISSN 1691-6735.
9.Ilustrētā Zinātne. - Rīga : Dienas Žurnāli ; Mediju grupa TOPS, 2005-. - Nr. - Nr. 1 (2005). - ISSN 1691-256X.
10.Leģendas. - Rīga : Mediju grupa TOPS ; Dienas Žurnāli, 2007-. Nr.[01] (jūl. 2007). - ISSN 1691-421X.
Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas lasīšanai uz māju visvairāk izsniegtie žurnāli 2020.gadā:
1.Ieva. - Rīga : Santa, 1997-. Nr.1 (1997). - ISSN 1407-2033.
2.Privātā Dzīve. - Rīga : Žurnāls Santa, 1999-. Nr.1 (1999). - ISSN 1407-4311.
3.Ievas Stāsti : žurnāls atpūtai un pārdomām. - Rīga : Santa, 2004-. Nr.1 (dec. 2004). - ISSN 1407-3617.ISSN 1691-1857.
4.Patiesā Dzīve. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2005-. Nr.1 (27.apr. 2005). - .ISSN 1691-2233.
5.Ilustrētā Pasaules Vēsture : par cilvēces lielajām drāmām un personībām : [populārzinātnisks žurnāls]. - Rīga : Mediju grupa TOPS ; Dienas Žurnāli, 2008-. - Nr. - Nr.1 (2008). . - [Nr.1](36) (janv. 2011) uz vāka nosaukums: Ilustrētā Vēsture. - ISSN 1691-4732.
6.Leģendas. - Rīga : Mediju grupa TOPS ; Dienas Žurnāli, 2007-. Nr.[01] (jūl. 2007). - ISSN 1691-421X.
7.Ko Ārsti Tev Nestāsta : atklāj drošākas un efektīvākas ārstēšanās metodes. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2013-. Nr.1 (2013). - ISSN 2255-9299.
8.Ir : nedēļas žurnāls. - Rīga : Cits medijs, 2010-. [Nr.]1 (2010). - ISSN 1691-6166.
9.Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai. - Rīga : Žurnāls Santa, 2008. - Nr. 1 (10. okt. 2008). - ISSN 1691-5267.
10.Klubs : žurnāls pārliecinātam vīrietim. - Rīga : Žurnāls Santa, 1994-. Nr.1 (1994). - ISSN 1407-1649.