Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 14:20

Ogres Centrālās bibliotēkas 2020.gada lasītāko grāmatu un žurnālu TOP 10

Ogres Centrālās bibliotēkas 2020.gada lasītāko grāmatu un žurnālu TOP 10
Ogres Centrālās bibliotēkas 2020.gada lasītāko grāmatu un žurnālu TOP 10

Gada sākums vienmēr ir laiks, kad ikviens ar cerībām skatās nākotnē, kā arī steidz izvērtēt aizvadītā gada darbus un sasniegumus.
Arī Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki izvērtē 2020.gadā paveikto. Šoreiz piedāvājam ieskatīties Ogres Centrālās bibliotēkas aizvadītā gadalasītāju pieprasītāko grāmatu un žurnālu sarakstos – lasītāko grāmatu Pieaugušo literatūras nodaļā TOP 10, lasītāko grāmatu Bērnu literatūras nodaļā TOP 10, lasītāko žurnālu Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā TOP 10 un lasīšanai uz māju visvairāk izsniegto žurnālu TOP 10.

Lasītākās grāmatas Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļā 2020.gadā:

1.Rukšāne, Dace. Krieva āda / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 220, [1] lpp.

2.Čemberlena, Diāna. Vijolniece : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2019. - 455, [1] lpp. - (NewYorkTimes Bestsellers).

3.Grencberga, Inga.Sestā sieva : romāns / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2020. - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā izmantotie citāti: [352.]lpp. - 18+. - "18+"--Uz vāka.

4.Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece NataļjaKugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.  - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print, 2019. - 324, [4] lpp. - (Latvijas Mediji detektīvs).

5.Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas / LūsindaRailija ; no angļu val. tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 414, [2] lpp.

6.Judina, Dace. Dēls : turpinājums romānam "Ēnas spogulī" / Dace Judina ; NataļjasKugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; TimursSubhankulovs, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020.  - Rēzekne : Latgales druka. , 2020. - 237, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/01 (247).

7.Maiklīdess, Alekss. Klusējošā paciente / AlekssMaiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 349, [2] lpp.

8.Freimane, Ilze. Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 320 lpp.

9.Troja, Eleonora. Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas Miltiņas vāka dizains un zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 462, [2] lpp.

10.Bauere, Inguna. Mazā klusā sirds : Dārta un Krišjānis. Pirms tautasdziesmas / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 319, [1] lpp.

Lasītākās grāmatas Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2020.gadā:

1.Košeļeva, Sabīne. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās / Sabīne Košeļeva ; māksliniece un maketētāja Anita Rupeika. - Rīga : Pētergailis, 2019.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.

2.Starobiņeca, Anna. Vilka midzenis / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 86, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Zvērīgs detektīvs , 1).

3.Tilaks, Dzintars. Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - Rīga : Poligrāfists. , 2019. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

4.Starks, Ulfs. Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs / Ulfs Starks ; māksl. Linda Bundestama ; no zviedru valodas atdzejojis Juris Kronbergs. - [Rīga] : Liels un mazs, 2019. - [51] lpp. : il.

5.Jundze, Arno.Šušnirks un pazemes bubuļi / Arno Jundze ; ilustrāciju autore Kristīne Martinova ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 137, [7] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

6.Olsone, Kristīna. Ērgļuklints noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un ilustrācija ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].  - Rīga : Poligrāfists, 2020. - 188, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - Vidējā skolas vecuma bērniem.

7.Bugavičute-Pēce, Rasa. Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce ; māksliniece Zane Veldre ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 173, [1] lpp.

8.Reinausa, Rēli. Marks, maģija un vilkate Vilma / RēliReinausa ; MarjasLīsasPlatsas ilustrācijas ; literārā redaktore Renāte Punka ; Maima Grīnberga, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas. - Ziņas par autoru uz grāmatas aizmugurējā vāka.

9.Vītiņa, Lote Vilma. Dzejnieks un smarža / teksts un ilustrācijas: Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : aminori, 2019.  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 x 28 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

10.Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis / Anna Ļenasa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [39] nenumurētas lpp. : ilustrācijas.

Lasītākie žurnāli Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā 2020.gadā:

1.Ieva. - Rīga : Santa, 1997-. - Nr. - Nr.1 (1997). - Uz vāka tematiski nosaukumi. .  - Žurnāls ietver televīzijas programmu.ISSN 1407-2033.

2.Ievas Stāsti : žurnāls atpūtai un pārdomām. - Rīga : Santa, 2004-. - Nr. - Nr.1 (dec. 2004). - Atsevišķiem numuriem ir tematiski pielikumi. - ISSN 1691-1857.

3.Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai. - Rīga : Žurnāls Santa, 2008. - Nr. 1 (10. okt. 2008). - Ar pielikumiem. - Nr. (novembris, 2015).ISSN 1691-5267.

4.Privātā Dzīve. - Rīga : Žurnāls Santa, 1999-. Nr.1 (1999). - Žurnāls ietver televīzijas programmu un dažādus pielikumus.ISSN 1407-4311.

5.Praktiskais Latvietis. - Rīga : Lauku Avīze, 2000-. Nr.1 (1992). - Nr.1 (788) (2012). - Pielikums laikrakstam "Lauku Avīze" (1992-1999). - Sākot ar 1996.g. piešķirts ISSN.ISSN 1407-3358.

6.Burda = Бурда : весьмирмоды. - Москва : Издательскийдом "Бурда", 1987-. - Nr.ISSN 1560-537X.

7.Ir : nedēļas žurnāls. - Rīga : Cits medijs, 2010-. Nr. - [Nr.]1 (2010). - ISSN 1691-6166.

8.Citāda Pasaule : par pasauli, ko tikai nojaušam. - Rīga : Dienas žurnāli, 2010-. Nr.ISSN 1691-6735.

9.Ilustrētā Zinātne. - Rīga : Dienas Žurnāli ; Mediju grupa TOPS, 2005-. - Nr. - Nr. 1 (2005). - ISSN 1691-256X.

10.Leģendas. - Rīga : Mediju grupa TOPS ; Dienas Žurnāli, 2007-. Nr.[01] (jūl. 2007). - ISSN 1691-421X.

Ogres Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas lasīšanai uz māju visvairāk izsniegtie žurnāli 2020.gadā:

1.Ieva. - Rīga : Santa, 1997-. Nr.1 (1997). - ISSN 1407-2033.

2.Privātā Dzīve. - Rīga : Žurnāls Santa, 1999-. Nr.1 (1999). - ISSN 1407-4311.

3.Ievas Stāsti : žurnāls atpūtai un pārdomām. - Rīga : Santa, 2004-. Nr.1 (dec. 2004). - ISSN 1407-3617.ISSN 1691-1857.

4.Patiesā Dzīve. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2005-. Nr.1 (27.apr. 2005). - .ISSN 1691-2233.

5.Ilustrētā Pasaules Vēsture : par cilvēces lielajām drāmām un personībām : [populārzinātnisks žurnāls]. - Rīga : Mediju grupa TOPS ; Dienas Žurnāli, 2008-. - Nr. - Nr.1 (2008). .  - [Nr.1](36) (janv. 2011) uz vāka nosaukums: Ilustrētā Vēsture. - ISSN 1691-4732.

6.Leģendas. - Rīga : Mediju grupa TOPS ; Dienas Žurnāli, 2007-. Nr.[01] (jūl. 2007). - ISSN 1691-421X.

7.Ko Ārsti Tev Nestāsta : atklāj drošākas un efektīvākas ārstēšanās metodes. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2013-. Nr.1 (2013). - ISSN 2255-9299.

8.Ir : nedēļas žurnāls. - Rīga : Cits medijs, 2010-. [Nr.]1 (2010). - ISSN 1691-6166.

9.Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai. - Rīga : Žurnāls Santa, 2008. - Nr. 1 (10. okt. 2008). - ISSN 1691-5267.

10.Klubs : žurnāls pārliecinātam vīrietim. - Rīga : Žurnāls Santa, 1994-. Nr.1 (1994). - ISSN 1407-1649.

