Bibliotekāru darbs starptautiskā kontekstā
Atklājot konferenci Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, dalībniekus uzrunāja Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis un Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Par bibliotēku izaicinājumu 21. gadsimtā, par bibliotekāra lomu mūžizglītībā pašattīstībai un kopienai runāja Starptautiskās bibliotēku asociācijas un institūcijas federācijas (IFLA) prezidente, Brēmenes publisko bibliotēku sistēmas direktore Barbara Lisona un ekonomiste, rakstniece, futūriste, Bildung kustības aktīviste Lēne Rākele Andersone. Savukārt par bibliotēku lomu sabiedrībā ASV pieredzē dalījās starptautiskā bibliotēku konsultante, Amerikas Bibliotēku asociācijas ilgstpējīgas attīstības mērķu darba grupas un Komitejas par sieviešu statusu bibliotēkās priekšsēdētāja Loija Garsija Febo. Praktiskajā pieredzē par to, kā pagarināt grāmatas mūžu, dalījās Ērika Barska un Jeļizaveta Hokanena, uzņēmuma “Pelloplast” pārstāves. Dienas otrajā pusē notika Latvijas Bibliotekāru biedrības biedru kopsapulce.
Bibliotekāru darbs nacionālā un vietējā kontekstā
Konferences otrajā dienā, 28. aprīlī, bibliotekāri dalījās vietējā mēroga pieredzē par to, kā īsteno projektus sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un paši tajās darbojas, pārrunāja to, kā darbu ietekmējusi administratīvi teritoriālā reforma, kā notiek iekšējā un ārējā komunikācija bibliotēkās un muzejos. Šajā dienā konferencē piedalījās arī Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.
Konferences noslēgumā Ogres Centrālajā bibliotēkā tika nosaukti laureāti nominācijai “Gada bibliotekārs 2021”, “Gada bibliotēka 2021” un “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021”.
“Gada bibliotekārs 2021” - Edīte Krasnopa un Mārīte Purmale
Nominācijas “Gada bibliotekārs 2021” laureāti nosauca Ogres Goda pilsonis, mūziķis, dziesmu un tekstu autors Harijs Zariņš, un tā ir Vārmes pagasta (Kuldīgas novadā) bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnopa. Bibliotekāre organizē pasākumus, tostarp konkursus visām vecuma grupām, iegulda lielu darbu pagasta novadpētniecībā, lasītāju klubiņā, gan lielus, gan mazus spēj aizraujoši ieinteresēt mesties grāmatu pasaulē, pat tikai pēc apmeklētāju acīm māk noteikt lasītāja gaumi, ieinteresē teātra izrādēs, lasa priekšā, apbalvo labākos lasītājus dažādās nominācijās, ikvienu bibliotēkas apmeklētāju sagaida ar prieku. E.Krasnopu sveica atbalstītāju pulks, kuri atzina, ka bibliotekārei piemīt vēlme nemitīgi mācīties, asprātība, izdoma, talants un enerģija un Kuldīgas novadā viņa ir kultūras cilvēks ar lielo burtu.
Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala nosauca otru nominācijas “Gada bibliotekārs 2021” laureāti, un tā ir Viļķenes pagasta (Limbažu novadā) bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale, kuras aizvadītais darba gads bijis izaicinošs, radošs, izdomas un saspringta darba pilns, apliecinot, ka bibliotēka ir vietējās kopienas aktivitāšu centrs. M.Purmales moto ir izglītot un iedvesmot, bibliotekāres aizraušanās - erudīcijas konkursu organizēšana, arī tiešsaistē, literatūra, tautas tradīcijas, vietējie novadnieki, un sasniegumu pamatā - rūpīgs, neatlaidīgs, pacietīgs, pārdomāts darbs. Priekā par iegūto apbalvojumu ar M.Purmali dalījās Limbažu novada pašvaldības pārstāvji un kolēģi no Limbažu Galvenās bibliotēkas, kuri pateicās bibliotekārei par darbu un drosmi, jo 1997. gadā Viļķenes pagasta bibliotēka bija pirmā pagasta bibliotēka Latvijā, kura uzsāka datorizācijas procesu, uzteica kolēģes bezgalīgo mīlestību pret grāmatām un pret vietu, kur viņa dzīvo.
“Gada bibliotēka 2021” – Bauskas Centrālā bibliotēka
Nominācijas “Gada bibliotēka 2021” laureātu paziņoja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, un tā ir Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai šogad atzīmējama 100 gadu jubileja. Izvirzot šo bibliotēku nominācijai, novērtēta bibliotēkas sniegto pakalpojumu izcilība, inovācijas, īstenotie oriģinālie projekti, aktīvais bibliotēkas darbs arī virtuālajā vidē, plašais sadarbības partneru loks un sekmīgais komandas darbs, turklāt Bauskas Centrālā bibliotēka ir pirmā Latvijā, kura pagājušajā gadā ieviesusi grāmatu pakomātu. Lepns un pateicīgs par paveikto darbu, Bauskas Centrālās bibliotēkas kolektīvu un vadītāju Māru Kuļikausku sveica Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks, kā arī Bauskas novada domes un Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāves.
“Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021” – Ogres Centrālās bibliotēkas atklāšana
Latvijas Republikas bijušais prezidents, ogrēnietis Raimonds Vējonis paziņoja laureātu nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021”. Šīs nominācijas laureāts tika noskaidrots pasākumu apmeklētāju balsojumā. Līdzās tādiem vērtīgiem notikumiem kā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas audiogrāmatu lejupielādes servisa sistēmas “Balss” izveidošana un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākuma cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem” organizēšana visvairāk balsu (374 balsis) nodotas par jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas atklāšanu. Izvirzot šo kā gada notikumu, Latvijas Bibliotekāru biedrība atzīmē, ka “pēc daudzu gadu gaidīšanas, telpu maiņas un pārcelšanās uz bibliotēkai neatbilstošām un novecojušām telpām, beidzot Ogres novada lasītāji ir tikuši pie savas gaismas pils! Modernā, vizuāli pievilcīgā un bibliotēkas darbam absolūti pielāgotā ēka dod iespēju kvalitatīvi izmantot bibliotēkas pakalpojumus visa vecuma un interešu grupu apmeklētājiem. Ir radīta ērta, mūsdienīga darba vide bibliotēkas darbiniekiem. Lieliska ir bērnu nodaļa! Regulāri apskatāmas izstādes tam piemērotās, labiekārtotās telpās. Lieliska vieta ogrēniešiem, Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem zināšanu gūšanai, sevis pilnveidošanai, brīvā laika pavadīšanai un komunikācijai.”
Nelielu ieskatu ēkas tapšanas gaitā sniedza G.Sīviņš, kurš atgādināja, ka iepriekš bibliotēka atradās šajā pat vietā, bet bērnudārza telpās. Notikušas diskusijas, kā labāk rīkoties. Iepriekšējā pašvaldības vadība bija iecerējusi atjaunot to pašu veco bērnudārza ēku, bet kopā ar inženierzinātņu doktoru, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesoru, bijušo pašvaldības deputātu Egīlu Dzelzīti nolemts ieceri izvērtēt rūpīgāk, un sadarbības rezultātā ar RTU savus priekšlikumus izstrādāja jaunie arhitekti. Jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas projekta autori ir “Projektēšanas birojs PBR”, galvenais arhitekts Valdis Onkelis, un RTU absolvents Rūdis Rubenis, kura diplomdarbs izmantots par pamatu, izstrādājot būvprojektu. Tika nolemts veco ēku nojaukt un vietā celt jaunu, jo šī ir labākā vieta bibliotēkai – ēka atrodas pašā pilsētas centrā un tuvu mācību iestādēm. “Prieks, ka šeit redzam daudzus bērnus, skolēnus, kuri ar prieku un ar interesi nāk uz bibliotēku,” sacīja G.Sīviņš. “Ēka ir moderna, mūsdienīga, tajā ir daudz inovāciju, bet tajā varam redzēt arī Ogres vasarnīcu elementus, kas redzami jumta konstrukcijās, baltajās koka sienās un citos elementos. Šī ēka ir vieta, kur ne tikai glabāt un lasīt grāmatas, bet arī vieta, kur socializēties, patīkamā, modernā vidē organizēt tikšanās, konferences. Te atrodas arī Dzimtsarakstu nodaļa ar brīnišķīgu skatu uz mežu. Šī projekta īstenošana nesusi mūsu pilsētai jaunu gaismu. Lepojos gan ar šo ēku, gan bibliotēkas kolektīvu un iegūto nomināciju.” G.Sīviņš uzsvēra, ka projekts nebūtu īstenots bez bibliotēkas kolektīva komandas darba un atbalsta, un pateicās bibliotēkas darbiniekiem, kuri šeit strādā ar sirdi un dvēseli.
Saņemot apbalvojumu, Ogres Centrālās bibliotēkas vadītāja Jautrīte Mežjāne atzina, ka bibliotēka visus gadus ir sekmīgi, aktīvi strādājusi, šo darbu pašvaldība ir novērtējusi: “Pašvaldība pamanīja, ka saturs, kuru ieliekam vecajā ēkā, iet pāri iespējām, mūsu ieceres vairs nebija iespējams īstenot. Prieks, ka pašvaldība mums uzticējās un tapa jauna ēka bibliotēkai.” Vadītāja piebilda, ka bibliotēkā pieejamās tehnoloģijas, atmosfēra, darbinieki piesaista aizvien jaunus un jaunākus apmeklētājus.
Festivālu sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Ogres Centrālo bibliotēku organizēja Latvijas Bibliotekāru biedrība.
