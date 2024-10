Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā aizvadīts notikumiem bagāts septembris

Nodarbības “Krūmu krāmu jēru jūra” pašiem mazākajiem bija veltītas Jāņa Baltvilka 80 gadu jubilejai un daiļradei. Bērni uzzināja interesantākos faktus par dzejnieku, ielūkojās 30 gadus sena žurnāla “Zīlīte” lappusēs, uzzināja, kas ir atskaņas, minēja mīklu pantus, klausījās mēles mežģus un paši kļuva par aktieriem, izspēlējot Jāņa Baltvilka dzejoli “Pēc lietus”. Lai uzzinātu, kā ir būt ornitologam, bērni, gluži kā pats Jānis Baltvilks, lūkojās tālskatī un meklēja ar putniem saistītas lietas, bet tā, kā autora dzimto māju tuvumā bijuši sastopami brieži un par to stāsta viņa daiļrade, bērniem bibliotēkā bija iespējams pašiem aplūkot, aptaustīt un pacelt staltbrieža ragu. Nodarbības izskaņā, bērni klausījās Ogres vokālās studijas “Svilpastes” izpildītu dziesmu, kura sarakstīta pēc J. Baltvilka dzejoļa “Nozagtā parīze”.

“Lasītrosmes” nodarbībās 2.-5. klašu skolēni lasīja dzeju ar “interesantuma brillēm”. Runāja par dzeju, klausījās to un mācījās uz dzeju paskatīties citādāk. Katrs atnesa sev mīļu dzejoli un mācījās to neparasti analizēt, piemēram, ja, skaitot dzejas rindiņas, to bija vairāk nekā sešas, bija jāpaceļ labā roka, bet, ja dzejoļa tēma bija dzīvnieki – bērnam bija jāpieceļas un jāpalecas uz vienas kājas. Aizraujošs bija arī uzdevums “Kā izskatās dzejolis?” kura laikā dzejolim bija jāatrod atbilstošs zīmējums. Uzdevumu paveicot, izveidojās gara dzejoļu un attēlu virkne.

Nodarbības noslēgumā bērniem bija jādarbina iztēle. Aizverot acis, jānoklausās kāds asprātīgs dzejolis un jāmēģina pašiem izdomāt, kā tas varētu izskatīties. Pēc tam šo pašu dzejoli varēja vērot caur mākslinieka acīm – skatoties video. Katrs novērtēja, kā dzejoli uztvert ir vieglāk un labāk – lasot, skatoties vai klausoties.

6.-9. klašu “Lasītrosmes” tēma bija “Kas ir mans Imants Ziedonis?”. Nodarbības sākumā katrs no skolēniem izteica savu asociāciju – kas ir pirmais, kas nāk prātā, kad pasaka – Imants Ziedonis. Skolēni nodarbībā iepazina Ziedoņa daiļradi, dzīvi un personību, minēja iztrūkstošos vārdus no dzejnieka citātiem. Klasei, sadaloties grupās, bija jāpaveic kopīgi uzdevumi – jāsaliek pantiņi no dažādiem dzejoļiem, kā arī jāsaliek dzejas puzle – viens vesels dzejolis.

Dzejas mēnesis izskanējis, uz tikšanos oktobra nodarbību maratonā, kurā iepazīsim neparastākās profesijas un meklēsim interesantāko Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu.