Bibliobuss ir mobilā bibliotēka, ar kuras palīdzību iespējams nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves un darba vietai.
Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss apkalpo Ogres novada iedzīvotājus 6 maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus 2 maršrutos, mēnesī kopā nobraucot vairāk kā 700 km.
Bibliobusa krājumā ir vairāk kā 3000 izdevumi. Grāmatas un citus izdevumus ir iespējams arī pasūtīt no Ogres Centrālās bibliotēkas vai kādas citas novada bibliotēkas krājuma.
Kontaktinformācija saziņai:
Telefons bibliobusā: 26304015
Telefons bibliotēkā: 65071947
E-pasts:
Bibliobusa grafiks 2026. gadā
Ogres pilsētā
1. maršruts – katra mēneša 1. trešdiena
07.01.; 04.02.; 04.03.; 01.04.; 06.05.; 03.06.; 01.07.; 05.08.; 02.09.; 07.10.; 04.11.; 02.12.
12.00-12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)
13.00-13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)
13.35-13.45 Akmeņu iela 1
13.50-14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)
2. maršruts – katra mēneša 1. piektdiena
09.01.; 06.02.; 06.03.; 10.04.; 08.05.; 05.06.; 03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11.; 04.12.
11.30-11.40 Turkalne
12.00-12.30 Jugla
13.00-13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)
13.45-14.30 Loka iela
Ogres novadā
1. maršruts – katra mēneša 2. otrdiena
13.01.; 10.02.; 10.03.; 14.04.; 12.05.; 09.06.; 14.07.; 11.08.; 08.09.; 13.10.; 10.11.; 08.12.
09.30-09.50 Rozītes
9.55-10.05 Glāžšķūnis
10.10-10.20 Cepļi
10.30-10.40 Lēdmane
10.45-10.55 Zeltiņi
11.00-11.25 Pīlādži
11.30-11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”
11.50-12.20 Krape
12.25-12.40 Avotiņi
12.45-13.00 Lejieši
13.10-14.00 Lobe
2. maršruts – katra mēneša 2. ceturtdiena
15.01.; 12.02.; 12.03.; 09.04.; 14.05.; 11.06.; 09.07.; 13.08.; 10.09.; 08.10.; 12.11.; 10.12.
12.00-12.30 Dzelmes
12.45-13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)
14.00-15.00 Avoti
3. maršruts – katra mēneša 3. ceturtdiena
22.01.; 19.02.; 19.03.; 16.04.; 21.05.; 18.06.; 16.07.; 20.08.; 17.09.; 15.10.; 19.11.; 17.12.
10.00-10.15 Lejasmākani
10.20-10.40 Zādzene
10.50-11.10 Priežkalni
11.15-11.35 Krasti
11.40-12.10 Silmači
12.25 -12.45 Vērenes muiža
13.15 -13.25 Suces
13.35-13.55 Plātere
14.00-14.30 Madliena – Induļi
14.35-15.00 Madliena (pretī autoostai)
4. maršruts – katra mēneša 3. piektdiena
23.01.; 20.02.; 20.03.; 24.04.; 22.05; 19.06.; 17.07.; 21.08.; 18.09.; 16.10.; 20.11.; 18.12.
09.15-9.30 Suntaži
10.05-10.20 Ogresmuiža
10.30-10.50 Mazozoli
10.55-11.00 Vecā skola
11.05-11.30 Gravkalni
11.35-11.45 Taurupe
11.50-12.05 Lakstene
12.10-12.50 Ķeipene
13.00-13.20 Vatrāne
13.25-13.40 Kastrāne
13.45-14.30 Ķieģeļceplis
5. maršruts – katra mēneša 2. trešdiena
14.01.; 11.02.; 11.03.; 08.04.; 13.05.; 10.06.; 08.07.; 12.08.; 09.09.; 14.10.; 11.11.; 09.12.
13.00-14.15 Tomes zivjaudzētava
14.45-15.30 Pumpuri / Daugavieši
6. maršruts – katra mēneša 4. otrdiena
27.01.; 24.02.; 24.03.; 28.04.; 26.05.; 30.06.; 28.07.; 25.08.; 22.09.; 27.10.; 24.11.; 22.12.
09.10.-09.30 Aizupes
09.40.-10.00 Kalnāji
10.15.-10.35 Ceplīši
10.55.-11.15 Dobelnieki
11.40.-12.00 Ikšķiles Brīvā skola
12.10.-12.30 Doles iela
12.35.-12.55 Baldones / Pulkveža Brieža iela
13.00-13.20 Jaunogres prospekts
13.25.-13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)