Otrdiena, 06.01.2026 10:52
Arnita, Spulga
Otrdiena, 06.01.2026 10:52
Arnita, Spulga
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 10:04

Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusa grafiks 2026. gadā

Ogres Centrālā biblioteka
Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusa grafiks 2026. gadā
Foto: OCB
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 10:04

Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusa grafiks 2026. gadā

Ogres Centrālā biblioteka

Sākoties Jaunajam 2026. gadam, Ogres Centrālā bibliotēka informē par bibliobusa maršrutiem un jauno grafiku. Šajā gadā bibliobuss dosies 8 maršrutos, no kuriem 2 ir Ogres pilsētā un 6 Ogres novadā, lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumus iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk dzīves un darba vietai.

Bibliobuss ir mobilā bibliotēka, ar kuras palīdzību iespējams nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves un darba vietai.

Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss apkalpo Ogres novada iedzīvotājus 6 maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus 2 maršrutos, mēnesī kopā nobraucot vairāk kā 700 km.

Bibliobusa krājumā ir vairāk kā 3000 izdevumi. Grāmatas un citus izdevumus ir iespējams arī pasūtīt no Ogres Centrālās bibliotēkas vai kādas citas novada bibliotēkas krājuma.

Kontaktinformācija saziņai:
Telefons bibliobusā: 26304015
Telefons bibliotēkā: 65071947
E-pasts: 

Bibliobusa grafiks 2026. gadā

Ogres pilsētā

1. maršruts – katra mēneša 1. trešdiena

07.01.; 04.02.; 04.03.; 01.04.; 06.05.; 03.06.; 01.07.; 05.08.; 02.09.; 07.10.; 04.11.; 02.12.

12.00-12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)

13.00-13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)

13.35-13.45 Akmeņu iela 1

13.50-14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)


2. maršruts – katra mēneša 1. piektdiena

09.01.; 06.02.; 06.03.; 10.04.; 08.05.; 05.06.; 03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11.; 04.12.

11.30-11.40 Turkalne

12.00-12.30 Jugla

13.00-13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)

13.45-14.30 Loka iela

Ogres novadā

1. maršruts – katra mēneša 2. otrdiena

13.01.; 10.02.; 10.03.; 14.04.; 12.05.; 09.06.; 14.07.; 11.08.; 08.09.; 13.10.; 10.11.; 08.12.

09.30-09.50 Rozītes

9.55-10.05 Glāžšķūnis

10.10-10.20 Cepļi

10.30-10.40 Lēdmane

10.45-10.55 Zeltiņi

11.00-11.25 Pīlādži

11.30-11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”

11.50-12.20 Krape

12.25-12.40 Avotiņi

12.45-13.00 Lejieši

13.10-14.00 Lobe


2. maršruts – katra mēneša 2. ceturtdiena

15.01.; 12.02.; 12.03.; 09.04.; 14.05.; 11.06.; 09.07.; 13.08.; 10.09.; 08.10.; 12.11.; 10.12.

12.00-12.30 Dzelmes

12.45-13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)

14.00-15.00 Avoti


3. maršruts – katra mēneša 3. ceturtdiena

22.01.; 19.02.; 19.03.; 16.04.; 21.05.; 18.06.; 16.07.; 20.08.; 17.09.; 15.10.; 19.11.; 17.12.

10.00-10.15 Lejasmākani

10.20-10.40 Zādzene

10.50-11.10 Priežkalni

11.15-11.35 Krasti

11.40-12.10 Silmači

12.25 -12.45 Vērenes muiža

13.15 -13.25 Suces

13.35-13.55 Plātere

14.00-14.30 Madliena – Induļi

14.35-15.00 Madliena (pretī autoostai)


4. maršruts – katra mēneša 3. piektdiena

23.01.; 20.02.; 20.03.; 24.04.; 22.05; 19.06.; 17.07.; 21.08.; 18.09.; 16.10.; 20.11.; 18.12.

09.15-9.30 Suntaži

10.05-10.20 Ogresmuiža

10.30-10.50 Mazozoli

10.55-11.00 Vecā skola

11.05-11.30 Gravkalni

11.35-11.45 Taurupe

11.50-12.05 Lakstene

12.10-12.50 Ķeipene

13.00-13.20 Vatrāne

13.25-13.40 Kastrāne

13.45-14.30 Ķieģeļceplis


5. maršruts – katra mēneša 2. trešdiena

14.01.; 11.02.; 11.03.; 08.04.; 13.05.; 10.06.; 08.07.; 12.08.; 09.09.; 14.10.; 11.11.; 09.12.

13.00-14.15 Tomes zivjaudzētava

14.45-15.30 Pumpuri / Daugavieši


6. maršruts – katra mēneša 4. otrdiena

27.01.; 24.02.; 24.03.; 28.04.; 26.05.; 30.06.; 28.07.; 25.08.; 22.09.; 27.10.; 24.11.; 22.12.

09.10.-09.30 Aizupes

09.40.-10.00 Kalnāji

10.15.-10.35 Ceplīši

10.55.-11.15 Dobelnieki

11.40.-12.00 Ikšķiles Brīvā skola

12.10.-12.30 Doles iela

12.35.-12.55 Baldones / Pulkveža Brieža iela

13.00-13.20 Jaunogres prospekts

13.25.-13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?