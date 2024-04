Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusam divi jauni maršruti

Līdz šim bibliobuss ik mēnesi devās sešos maršrutos, no kuriem divi bija Ogres pilsētā un četri – Ogres novadā. Sākot ar februāri, bibliobusa izbraukumu plāns ir reorganizēts, un nu tie kopumā ir septiņi. Bibliobusa maršrutiem ir izveidotas divas jaunas pieturvietas – Tomes zivjaudzētava, kas tiks apmeklēta katra mēneša 2. trešdienā no plkst. 13.00 līdz 14.15, un Avotu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajons Lielvārdē, kas tiks apmeklēts katra mēneša 2. ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 15.00.



Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne atzīst: “Turpināsim rūpīgu pakalpojuma kvalitātes un pieejamības izvērtēšanu, kā arī pilnveidošanu un attīstīšanu jaunā kvalitātē. Pavisam pārskatāmā nākotnē jaunizveidotajām mobilās bibliotēkas pieturvietām Avotu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā Lielvārdē un Tomes zivjaudzētavai pievienosies arī citas. Apzināmies, ka bibliobusa pakalpojums, ko saņem iedzīvotāji attālākajās novada apdzīvotajās vietās, nav tikai grāmatu izsniegšana un saņemšana. Šim pakalpojumam ir arī neatsverama pievienotā vērtība, piemēram socializēšanās”.



Ar aktuālo bibliobusa grafiku var iepazīties Ogres Centrālās bibliotēkas tīmekļvietnē, kā arī sekot aktualitātēm bibliotēkas kontos sociālajos tīklos “Instagram”, “Facebook” un platformā “X”.