Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 09:00

23.12. strādājam no 11.00 līdz 17.00
24.12. – 26.12. – SLĒGTS

27.12. 11.00 – 19.00
28.12. 11.00 – 19.00
29.12. 11.00 – 19.00

30.12. Mēneša pēdējā ceturtdiena – bibliotēka SLĒGTA

31.12. – 02.01. – SLĒGTS


Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

