Piektdiena, 19. septembris, 2025 11:09

Ogres Centrālās bibliotēkas komanda viesojas Polijas Mobilo bibliotēku kongresā

Ogres Centrālās bibliotēkas komanda viesojas Polijas Mobilo bibliotēku kongresā
Foto: Ogres Centrālā bibliotēka
No 4. līdz 7. septembrim Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāvji devās komandējumā uz Gostiņu Polijā, kur notika pirmais Polijas Mobilo bibliotēku kongress. To organizēja Gostiņas pilsētas bibliotēka un Polijas Nacionālais Mobilo bibliotēku forums ar Polijas Republikas Kultūras ministrijas un Nacionālā mantojuma ministrijas atbalstu, informē Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāvji.

Ogres Centrālā bibliotēka kongresā piedalījās pēc Gostiņas pilsētas bibliotēkas aicinājuma. Komandējuma mērķis bija ne vien kongresa apmeklējums un jaunāko mobilo bibliotēku tendenču vērošana, bet arī dalība konferencē, kur ar priekšlasījumu par Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusa ceļu pretī lasošākai sabiedrībai uzstājās bibliotēku informācijas speciāliste Aija Bremšmite.

Lai gan mobilo bibliotēku kongress Polijā tika organizēts pirmo reizi, tas pulcēja plašu dalībnieku skaitu, un konferencē bija iespēja dzirdēt stāstījumus arī par Vācijas, Portugāles, Slovēnijas, Ukrainas un Horvātijas pieredzi darbā ar bibliobusiem. Īpaši aizraujošs bija stāstījums par mazā kultūras centra uz riteņiem radīšanu Rietumāfrikas valstī Beninā, un kopumā kongress apliecināja un uzsvēra mobilo bibliotēku svarīgo lomu kopienu veidošanā un stiprināšanā.

Ogres Centrālās bibliotēkas sagatavotā prezentācija izcēla mobilo bibliotēku lomu lasītprieka veicināšanā, kur būtiska ir vietējo lasīšanas vēstnešu meklēšana un atrašana, kā arī bibliobusa klātbūtne un personiskas satikšanās pilsētas svētkos, ciemošanās izglītības iestādēs. Tā kā bibliobuss ir Ogres Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, tikšanās ar dažādu valstu kolēģiem Polijā ļāva prezentēt arī bibliotēku un stāstīt par Ogres Centrālās bibliotēkas darbu.

Dalība kongresā bija arī lieliska iespēja apskatīt un iepazīt viesmīlīgo Polijas pilsētu Gostiņu un tās plašo bibliotēku, kā arī veidot jaunus starptautiskos kontaktus. Ogres Centrālās bibliotēkas komanda mājup atgriezās ar pārliecību, ka mobilo bibliotēku pakalpojumam ir būtiska loma nākotnes bibliotēku veidošanā.

