Šā gada rudenī Ogres Centrālā bibliotēka svin bibliobusa pakalpojuma divdesmit piekto gadadienu, kad 1996. gada 12. novembrī pirmais, Norvēģijā ražotais, grāmatu autobuss devās pie lasītājiem Ogres novadā. Pakalpojuma ieviešana bija mērķtiecīgs un tālredzīgs tā laika Ogres Centrālās bibliotēkas vadības darbs. Pirms 25 gadiem rūpīgi izstrādātais bibliotēkas direktores Ligitas Zadvinskas projekta pieteikums sniedza iespēju ieviest pirmo mobilās bibliotēkas pakalpojumu Latvijā, kas darbojas līdz pat šim brīdim.
Atzīmējot Ogres Centrālās bibliotēkas mobilās filiālbibliotēkas pakalpojuma divdesmit piekto gadadienu, Ogres Centrālā bibliotēka aicina novada iedzīvotājus un viesus piedalīties divās radošās un izzinošās aktivitātēs. Rudenīgo pastaigu laikā iekļaujiet savā maršrutā arī bibliobusu un aizpildiet tam veltīto viktorīnu, savukārt bērniem piedāvājam iespēju radīt grāmatu autobusa svētku noformējumu. Sīkāku informāciju par abām aktivitātēm meklējiet Ogres Centrālās bibliotēkas sociālajos tīklos un mājaslapā www.ocb.lv
Bibliobuss ir mobilā bibliotēka, ar kuras palīdzību iespējams nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss apkalpo Ogres, Lielvārdes un Ķeguma iedzīvotājus 4 maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus 2 maršrutos, pavisam 34 pieturvietās. Kopā mēnesī tiek nobraukti ap 700 km. Bibliobusa fondā ir 3175 izdevumi. Grāmatas un citus izdevumus ir iespējams arī pasūtīt no Ogres Centrālās bibliotēkas vai kādas citas novada bibliotēkas.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre