Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāvji viesojas Tallinas bibliotēkās

Foto: OCB
10. un 11. novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas pārstāvji viesojās Tallinā, Igaunijā, kur iepazina Tallinas bibliotēkas mobilo bibliotēku.

Lai gan vizītes pamatmērķis bija iepazīt mobilās bibliotēkas pakalpojumu un mūsdienīgo bibliobusu, kas pirms gada sācis darbu mūsu ziemeļu kaimiņu galvaspilsētā, Tallinas apciemošana bija iespēja apmeklēt arī vairākas vietējās bibliotēkas un iepazīt pilsētas bibliotēku sistēmu.
Interesanti, ka katra Tallinas bibliotēku tīkla bibliotēka specializējas kādā atsevišķā jomā un piedāvā lietotājiem ne vien ierasto bibliotekāro pakalpojumu, bet arī, piemēram, sporta inventāra vai darba rīku īri, sēklu bibliotēku vai pat iespēju kļūt par  zaļā stūrīša īpašnieku kopienas dārzā. Komandējuma laikā apmeklētās Sudalinas, Pelguranas, Kanukukes un Vimsi bibliotēkas pārliecināja, ka mūsdienīgai bibliotēkai arvien jāattīstās un jāmeklē citādāki ceļi pie jauniem lasītājiem.
Tallinas bibliotēkas mobilā bibliotēka jeb bibliobuss pārsteidza ar mūsdienīgumu un līdz niansēm pārdomāto tehnisko nodrošinājumu. Kā atzina bibliobusa saimniece Annika Marša, tas ir 15 gadu darba rezultāts, un jaunajā bibliobusā šobrīd ir viss, kā viņai bija pietrūcis vecajā grāmatu autobusā.
Mobilās bibliotēkas pakalpojums joprojām aktuāls arī Ogres novadā, kur lasītājus nu jau astoņos reisos mēnesī satiek Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss. Šī pakalpojuma attīstība un modernizēšana šobrīd ir Ogres Centrālās bibliotēkas viens no būtiskākajiem nākotnes mērķiem.
