Ogres pilsētas dzimšanas dienu jau tradicionāli svinam kopā ar novadniekiem - talantīgiem māksliniekiem, mūziķiem un radošām personībām, kuru sirdīs Ogre ieņem īpašu vietu. Arī šogad Ogres dzimšanas diena būs īpašs un muzikālām nokrāsām bagāts notikums.

25. februārī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) notiks svētku koncerts “OGREI 98. Ogrēnietim, komponistam un aranžētājam Jānim Čubaram 40”, kurā vienlaikus atzīmēsim pilsētas 98. gadskārtu un izcila ogrēnieša – komponista, aranžētāja un producenta Jāņa Čubara 40 gadu dzimšanas dienu.

Svētku vakarā uz skatuves kāps Jānis Čubars kopā ar pavadošo grupu; Māri Vitkus, Rolandu Stepanovu, Ediju Šimiņu un Kasparu Pļavnieku.

Koncertu kuplinās īpaši viesi – Latvijā iemīļoti un zināmi mūziķi; Antra Stafecka, Monta Čubare, Marta Ritova, Andris Ērglis, Ivo Grīsniņš–Grīslis, Normunds Pauniņš, Ivars Makstnieks, Mārtiņš Kanters, Mārtiņš Jātnieks, Nikolajs Puzikovs, Atis Ieviņš un Olafs Bergmanis.

Svētku koncertā izskanēs Jāņa Čubara radītie skaņdarbi, kā arī ar populāras latviešu dziesmas iemīļotu mākslinieku izpildījumā.

Biļetes uz koncertu pieejamas Biļešu Paradīzes tirdzniecības tīklā, Ogres novada Kultūras centra kasē un tiešsaistē: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/161999.

Biļetes cena 25 eiro, 20 eiro ar Ogres novadnieka karti/aplikāciju. 

