Pieslēdzoties sarunām platformā Zoom, pirmajiem 100 interesentiem būs iespēja uzdodot jautājumus mūsu viesiem un kļūt par šo sarunu dalībnieku. Savukārt pārējie interesenti sarunai varēs sekot vietnē Facebook.
Sarunu cikla PILSĒTA DZĪVE UN TU pirmā viesa vārds tiks atklāts 4. februāra rītā, līdz tam ikvienam būs iespēja sekot līdzi Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā publicētajām norādēm un piedalīties viesa vārda minēšanā.
Plašāka informācijas par sarunu cikla norisi un dalību tajā atrodama vietnē Okultura.lv un Kultūras centra Facebook kontā.
Informāciju sagatavoja: Anete Andersone,sabiedrisko attiecību speciāliste