Tuvojoties Ogres dzimšanas dienai, sākot no 4. februāra četrus ceturtdienu vakarus plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs aicina pievienoties sarunu ciklam PILSĒTA, DZĪVE UN TU.
Sarunu cikls norisināsies tiešraidē Kultūras centra Facebook lapā un platformā Zoom. 
Katru ceturtdienas vakaru uz sarunām aicināsim kādu visiem zināmu ogrēnieti, ar kuru runāsim par pilsētu, dzīves notikumiem un sajūtām. 
Sarunu ciklu vadīs un mūsu viesa mazāk zināmas rakstura šķautnes centīsies atklāt pasākumu un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs un RADIO SKONTO rīta programmas vadītājs Valdis Melderis.

Pieslēdzoties sarunām platformā Zoom, pirmajiem 100 interesentiem būs iespēja uzdodot jautājumus mūsu viesiem un kļūt par šo sarunu dalībnieku. Savukārt pārējie interesenti sarunai varēs sekot vietnē Facebook.  

Sarunu cikla PILSĒTA DZĪVE UN TU pirmā viesa vārds tiks atklāts 4. februāra rītā, līdz tam ikvienam būs iespēja sekot līdzi Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā publicētajām norādēm un piedalīties viesa vārda minēšanā.

Plašāka informācijas par sarunu cikla norisi un dalību tajā atrodama vietnē Okultura.lv un Kultūras centra Facebook kontā. 

Informāciju sagatavoja: Anete Andersone,sabiedrisko attiecību speciāliste 

