Izstādē tiks prezentētas Ķentes kalna apkārtnes attīstības vīzijas – studentu izstrādātas koncepciju planšetes, kas ļaus apmeklētājiem iepazīt ieceres par šīs teritorijas nākotni un iedomāties, kā tā varētu attīstīties kā aktīvās atpūtas un ziemas/vasaras sporta vieta Ogres pilsētā.
Vienlaikus izstādē būs apskatāmi arī Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma priekšmeti, kas saistīti ar ziemas sporta aktivitātēm 20. gadsimta sākumā – slēpes, slēpju nūjas, ragaviņas un citi vēsturiski priekšmeti un liecības. Eksponāti sniegs iespēju bērniem un jauniešiem ieskatīties, kā ziemā aktīvi kustējās, slēpoja un priecājās mūsu vecvecmāmiņas un vecvectētiņi, izbaudot dabu citā laikā un ritmā.
Ekspozīcija aicina izzināt, salīdzināt un iedvesmoties, atklājot, ka kustība, prieks un būšana dabā ir vērtības, kas vieno paaudzes.
Ķentes kalna vīzijas projekts veidots Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūta sadarbības līguma ietvaros 2025. gada pavasarī, kad ainavu arhitektūras studiju programmas studenti izstrādāja Ķentes kalna apkārtnes teritorijas attīstības vīzijas, kā arī dizaina un koncepcijas vadlīnijas.
Projekta vadītāja – Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Linda Neško. Izstādes mākslinieciskais kurators – Māris Grosbahs.
Darba laiki izstādes apskatei:
Otrdienas, trešdienas un ceturtdienas no 13.00-19.00
28. februārī, sestdienā, kad notiks Ogres Jauniešu mājas atvērto durvju diena izstādes darba laiks no 12.00-17.00
Ieeja bez maksas.