Ogres Jauniešu mājā norisinājies Jauniešu līdzdalības forums

Forumā piedalījās jaunieši un darbā ar jauniešiem iesaistītie no visas Latvijas, kuri projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros īstenojuši jauniešu līdzdalības iniciatīvas. Pasākumā iepazīstināja ar projekta rezultātiem, videoreportāžām un informatīvajiem materiāliem par īstenotajām jauniešu iniciatīvām dažādās Latvijas vietās un dalībnieku gūto pieredzi.

Eksperti no Norvēģijas un Lietuvas partnerorganizācijām prezentēja secinājumus par jauniešu līdzdalības un jauniešu interešu aizstāvības piemēriem projektā “Jauniešu līdzdalības platforma”, kā arī vadīja meistarklasi par starpsektoru sadarbības nozīmi. Foruma dalībniekiem bija arī iespēja piedalīties raidierakstu studijas “Youthcast Studio” no Limbažu novada sarunās par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

Pasākums tiek īstenots projektā ”Jauniešu līdzdalības platforma”, kuru no 2021.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.augustam īsteno biedrība "Creative Minds for Culture" ar EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu vecumā no 13 līdz 30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.