Vienlaikus tiek atgādināts, ka "zīmēt uz šīs sienas pie Jauniešu mājas nav atļauts. Ja ir vēlme radoši izpausties, Jauniešu mājas iekšpagalmā ir pieejamas brīvpieejas sienas, kur savas idejas iespējams realizēt legāli un ar prieku."
Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 14:40
Ogres Jauniešu mājai jauns grafiti, citas idejas legāli var realizēt iekšpagalmā
Ogres Jauniešu māja nu lepojas ar jaunu un pamanāmu vizītkarti - "grafiti". "Jaunais grafiti palīdz padarīt Jauniešu māju vēl pamanāmāku un atpazīstamāku ikvienam, kurš dodas garām," tā raksta Jauniešu mājas pārstāvji. Viņi saka paldies "@art.hur.spila" par jauno mākslas darbu.