Esterei nācās erudīcijas spēles laikā atbildēt uz jautājumiem dažādās tēmās. Daudzos jautājumos Esterei nebija šaubu par pareizo atbildi, tostarp noslēdzošajā jautājumā, ko uzdeva Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms. Estere nešaubīgi zināja, ka režisora Dzintara Dreiberga mākslas filma, kurā galvenā varoņa brāli sauc Edgars Vanags, ir "Dvēseļu putenis". Par pareizo atbildi meitene saņēma noslēdzošos 4 punktus. Kopvērtējumā pusfinālu Ogres kalna pamatskolas skolniece noslēdza ar 28 punktiem, kas ļauj viņai turpināt dalību 9. klašu finālā janvāra beigās.
Esteres vidējā atzīme skolā ir 9,6. LTV filmēšanas komanda devās pie Esteres uz skolu, lai uzzinātu ko vairāk par erudīto meiteni. Filmēšanas komanda vispirms nokļuva pie Esteres un viņas klases biedriem ķīmijas stundā. "Man ķīmija patīk, man patīk daudz ko jaunu iemācīties. Un man liekas, ka man arī sanāk," saka Estere, lai arī par savu mīļāko mācību priekšmetu viņa nosauc vēsturi. Vēl viņa norāda, ka ar klasi visi ir ļoti sportiski, tāpēc arī skolā ļoti izbauda sporta stundas.
Paralēli mācībām un atpūtai Esterei ļoti patīk lasīt. Pēc kāda lasīšanas pārtraukuma viņa atkal atsākusi biežāk iegriezties bibliotēkā. "Es atkal atklāju, cik forši un patīkami ir lasīt. To cenšos tagad daudz darīt, dodot priekšroku nopietnākām grāmatām, kā piemēram, biogrāfijas," stāsta skolniece.
Viņa ārpus stundām nodarbojas arī ar tenisa spēli un dejošanu. Īpaši aizrautīgi viņa piedalās laikmetīgā džeza dejās ar hip hopa elementiem. "Man uz šo pamudināja vecāki, jo viņi teica, ka dejošana meitenēm noder visās dzīves lietās. Te ir manas gluži vai otrās vai trešās mājas. Dejās man ir daudz draugu, un tas ir veids gan kā atpūsties, gan pastrādāt."
Uzmanību un spēju pamanīt nianses un detaļas, Estere attīsta arī tenispēlē. "Tenisā vajadzīgs ir arī spēks," atklāj Estere un piebilst, ka arī ģimeni mudina nākt spēlēt. Ģimene ir atsaucīga, un laiks ar to tiek pavadīts daudz arī citās aktivitātēs. Estere stāsta, ka viņa ar ģimeni arī daudz ceļo un pavada laiku laukos.
